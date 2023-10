Υγεία - Περιβάλλον

Επτάνησα: Μίνι μάρκετ πουλούσε... υπνωτικά χάπια και αντιβιώσεις

Οι καταγγελίες που αποκάλυψαν το πρωτοφανές περιστατικό και οδήγησαν στην σύλληψη του ιδιοκτήτη. Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αποκαλύφθηκε στα Επτάνησα μετά από έλεγχο σε μίνι μάρκετ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Μίνι μάρκετ όχι απλώς πωλούσε φάρμακα τα οποία απαιτούν ιατρική συνταγή, αλλά διέθετε στην αγορά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ειδική συνταγή ναρκωτικών και συγκεκριμένα Lexotanil, Stedon, Hipnosedon, Xanax, αλλά και αντιβιώσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑΔ, βρέθηκαν στην αποθήκη του αρκετά από αυτά τα σκευάσματα.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

«Κατόπιν καταγγελίας, κλιμάκιο της Ε.Α.Δ. – με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ – διενήργησε έλεγχο σε περιοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 27.09.2023, σε κατάστημα το οποίο, βάσει των καταγγελλομένων, πωλούσε φάρμακα ενώ δεν διέθετε σχετική άδεια φαρμακείου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του κλιμακίου στο κατάστημα, διαπιστώθηκε η πώληση συνταγογραφούμενου φαρμάκου (αντιβίωση) και βρέθηκαν πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων – για τα οποία απαιτείτο συνταγογράφηση – χωρίς ωστόσο το κατάστημα να διαθέτει άδεια φαρμακείου.

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν φάρμακα για τα οποία απαιτείτο ειδική συνταγή ναρκωτικών (Lexotanil, Stedon, Hipnosedon, Xanax) και η ΕΛ.ΑΣ. προέβη σε κατάσχεση αυτών.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Κατόπιν των ως άνω διαπιστώσεων του κλιμακίου, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, θα συνταχθεί σχετική έκθεση η οποία θα διαβιβασθεί α) στον αρμόδιο Εισαγγελέα και β) στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες».

