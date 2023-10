Πολιτική

Αυτοψία Κικίλια στον Κηφισσό (εικόνες)

Είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η πρόληψη να γίνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αυτοψία κατά μήκος του Κηφισού πραγματοποίησε σήμερα, από νωρίς το πρωί, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον γγ, Βασίλη Παπαγεωργίου, και μηχανικούς του υπουργείου. Ο κ. Κικίλιας διενήργησε αυτοψία στην κοίτη του ποταμού προκειμένου να επιθεωρήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αν υπάρχουν φερτά υλικά μέσα σε ρέματα, καθώς και τι μέτρα πρόληψης χρειάζεται να ληφθούν.

Ο κ. Κικίλιας, σε δηλώσεις του, γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αυτοψίες στη Μάνδρα αλλά και εκτός Αττικής, ενώ υπογράμμισε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει αποστείλει κατεπείγουσες επιστολές σε όλους τους αρμοδίους, περιφέρειες και δήμους, σχετικά με τα έργα που πρέπει να γίνουν. Επιπλέον, τόνισε ότι μετά από τρία χρόνια εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες, ώστε να προχωρήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας κατά μήκος του Κηφισού εντοπίστηκαν πολλά σημεία, τα οποία έχουν φραγεί από φερτά υλικά λόγω βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί, καθώς επίσης σκουπίδια, μπάζα ακόμα και πεταμένα έπιπλα, με αποτέλεσμα να υπάρχει -για τις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του Κηφισού- μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, στην περίπτωση ακόμη και μίας έντονης βροχόπτωσης.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ειδικούς επιστήμονες, τους μηχανικούς μας, σε μία αυτοψία που γίνεται από εδώ μέχρι το δέλτα του Κηφισού, γιατί θέλουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η κοίτη του ποταμού και τι μπορεί να γίνει προληπτικά», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και επεσήμανε ότι μετά από τρία χρόνια, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες ώστε να προχωρήσουν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στον Κηφισό.

«Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου μου ούτε η επίβλεψη των έργων ούτε ο σχεδιασμός των έργων ούτε η υλοποίηση των έργων. Είναι όμως υποχρέωση δική μου και του υπουργείου μου να εκπονήσουμε εκείνα τα σχέδια αντιμετώπισης των πλημμυρών. Και δυστυχώς οι πλημμύρες δεν περιμένουν, υπάρχει χειμώνας μπροστά, και ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε ήδη εδώ και αρκετούς μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτοψίες στις περιοχές αυτές πρώτης προτεραιότητας και επικινδυνότητας, μία απ' αυτές είναι ο Κηφισός. Ακολουθεί η Μάνδρα αλλά και εκτός Αττικής έτσι ώστε να μπορέσουμε -όπως εξήγησα- να συντονίσουμε και να εκπονήσουμε αυτά τα σχέδια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες. Σε κάθε περίπτωση είμαι αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το κομμάτι της πρόληψης στο οποίο επενδύουμε -θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική- να γίνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν στείλει κατεπείγουσες επιστολές σε όλους τους αρμοδίους, περιφέρειες και δήμους σχετικά με τα έργα που πρέπει να γίνουν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τον έλεγχο των έργων και την πρόοδό τους.

«Σας εξήγησα ποια είναι η διαδικασία σε ό,τι έχει να γίνει με τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα του Κηφισού, αλλά το κομμάτι του καθαρισμού και της πρόληψης είναι ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε ξανά για μία ακόμη φορά με την περιφέρεια και πιστεύω στο κομμάτι αυτό μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα ακόμη και πριν από τα αντιπλημμυρικά έργα», κατέληξε.

