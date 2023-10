Πολιτική

Πλεύση Ελευθερίας: Η Κωνσταντοπούλου διέγραψε τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας τέθηκε ο Μιχάλης Χουρδάκης, από την πρόεδρο του κόμματος και της ΚΟ Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχετική επιστολή απέστειλε η κ. Κωνσταντοπούλου στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα στην οποία αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα δήλωση σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας έως ότου παραδώσει την έδρα της Πλεύσης Ελευθερίας που κατέχει, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, όπως του έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί. Οι λόγοι αφορούν την εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας, στο πολύ βαρύ έργο που αυτή έχει επωμιστεί και συνεχίζει να επιτελεί στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της σταδιοδρομίας του.

Με τιμή,

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας».





