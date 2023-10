Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Τζώρτζης

Έφυγε από τη ζωη ο Γιαννης Τζωρτζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη ότι απεβίωσε αιφνιδίως τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου, στη Σλοβενία, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, δημοσιολόγος και αναλυτής διεθνοπολιτικών εξελίξεων Ιωάννης Τζώρτζης, σε ηλικία 76 ετών.

Ο Ιωάννης Τζώρτζης γεννήθηκε στη Ραβενή Θεσπρωτίας το 1947. Το 1962 μετοίκησε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε σε διάφορες δουλειές ενώ παράλληλα αποφοίτησε από το Νυχτερινό Λύκειο. Από το 1968 έως το 1975 σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο και Νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μετείχε ενεργά στο φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα και κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν εκλεγμένο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Φυλακίστηκε και καταδικάστηκε γι’ αυτό από έκτακτο στρατοδικείο της ιωαννιδικής χούντας (1974). Απελευθερώθηκε, μαζί με όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, στις 23 Ιουλίου, με την πτώση της Χούντας. Υπήρξε συνιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της πρώτης του ΚΕ και της πρώτης Επιτροπής Νεολαίας του. Συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης των ιδρυτικών κειμένων της 3ης Σεπτέμβρη του 1974.

Το 1975 μετανάστευσε για περισσότερο από επτά χρόνια στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης με υποτροφία του ιδρύματος Friedrich Ebert. Παράλληλα, από το 1978, εργάστηκε για τέσσερα περίπου χρόνια στην ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle και είχε συνεργασίες με τοπικά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.

Από το 1983, όταν επέστρεψε πλέον στην Αθήνα, άρχισε να εργάζεται στην ΕΡΤ, στο τμήμα ειδήσεων της ΕΡΤ-2. Παράλληλα, αρθρογραφούσε ως συνεργάτης στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Την άνοιξη του 1988 προσελήφθη στην ΓΓΤΠ και τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου στην Πρεσβεία της Βιέννης. Διετέλεσε, επίσης, σύμβουλος Τύπου στις πρεσβείες της Βουδαπέστης, του Ζάγκρεμπ, του Σεράγεβο και της Μόσχας.

Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 και είχε τιμηθεί με το Παράσημο του Μεγάλου Αργυρού Σταυρού της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Ο Ιωάννης Τζώρτζης είχε συγγράψει επίσης αρκετά πολιτικο-επιστημονικά έργα, όπως: «Μεσευρώπη, στη σκιά των μύθων της», «Η Ελληνική δημοκρατία και η Χούντα», «Αυστροβαλκάνια – Από την Κατάρα του Σεράγεβου στη Θύελλα του Κοσόβου» κ.ά, λογοτεχνικών δοκιμίων στο περιοδικό (δε)κατα, αλλά και ποιητικά έργα, όπως: «Εκπρόθεσμα», «Το κέρασμα του απογεύματος» κ.ά.

Ο Ιωάννης Τζώρτζης διακρίθηκε για την φιλομάθεια, το πείσμα και τις ικανότητές του, χαρακτηριστικά που τον έκαναν πολύ γρήγορα να εξελιχθεί επαγγελματικά και να εδραιωθεί στο χώρο με τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την οικογένειά του και ιδιαιτέρως τα δύο πολυαγαπημένα του παιδιά, τον Λευτέρη και την Ιωάννα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο στο τελευταίο του ταξίδι.

Η κηδεία του Ιωάννη Τζώρτζη θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, στις 12.30 μ.μ. στη γενέτειρά του, Ραβενή Θεσπρωτίας.

