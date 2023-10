Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

-

Τις ευχαριστίες του για την αλληλεγγύη που εξέφρασε στους πληγέντες των πρόσφατων φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Σας ευχαριστώ και πάλι για τα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης στον πολύ δύσκολο τελευταίο μήνα με τις φυσικές καταστροφές», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν από τους πρώτους που είχαν μιλήσει για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του, μεταξύ άλλων, για τη χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους και ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι η κυβέρνηση έχει έρθει σε επαφή με την ισραηλινή πλευρά για να προστατευθεί η Μονή Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα από πλήγματα των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιπλέον, ο κ.κ. Βαρθολομαίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Πατριαρχείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκ μέρους της κυβέρνησης, η υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο συνόδευε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Πέθανε ο Γιάννης Τζώρτζης

Πλεύση Ελευθερίας: Η Κωνσταντοπούλου διέγραψε τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκης