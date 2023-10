Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται και η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μένει χωρίς απάντηση

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με την Εσθονή ομόλογό του, Κάγια Κάλλας.

«Τα σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται και η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μένει χωρίς απάντηση, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις οι ίσες αποστάσεις ευνοούν αντικειμενικά την επιθετικότητα και τον αυταρχισμό. Ο 21ος αιώνας δεν χωρά άλλες εστίες βίας, ούτε προσχήματα για θρησκευτικές και εθνοτικές εντάσεις» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές του δηλώσεις με την Εσθονή ομόλογο του, Κάγια Κάλλας (Kaja Kallas) με την οποία συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι οι κυβερνήσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση εν γένει καταδικάζουν την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ και τις φριχτές εικόνες με τις δολοφονίες και τις απαγωγές αθώων πολιτών. «Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της αυτοπροστασίας των αμυνόμενων και ελπίζουμε να αποκατασταθεί η ειρήνη το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για γεγονότα, που όχι μόνο υπονομεύουν μία δίκαιη λύση στην ταραγμένη αυτή περιοχή παραβιάζοντας την κυριαρχία ενός ανεξάρτητου κράτους, αλλά πυροδοτούν την ένταση σε ένα ευρύ τόξο του παγκόσμιου χάρτη, με πολλές και παράλληλες συνέπειες από τη διατάραξη της διεθνούς ασφάλειας και της οικονομίας έως και την αναζωπύρωση του Μεταναστευτικού. Η θέση μας λοιπόν είναι κατηγορηματικά, τα σύνορα δεν μπορούν να παραβιάζονται, η τρομοκρατική δράση δεν μπορεί να μένει χωρίς απάντηση γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις οι ίσες αποστάσεις ευνοούν αντικειμενικά την επιθετικότητα και τον αυταρχισμό».

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Εσθονία, οι οποίες, όπως τόνισε χαρακτηριστικά μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

«Συζητήσαμε την προσήλωση των χωρών μας στο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας μαζί με την ταυτόχρονη απόρριψη κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Ενημέρωσα την Εσθονή ομόλογο μου για την πορεία των Ελληντουρκικών σχέσεων, τις τελευταίες επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και το Κυπριακό. Είναι ευθύνη της Τουρκίας ως υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά αγαθών από και προς την Ουκρανία, ενώ αναφορικά με το Μεταναστευτικό έκανε λόγο για κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένοντας ότι «το Μεταναστευτικό δε μπορεί να λυθεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί η εξωτερική του διάσταση, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους διακινητές να ορίζουν ποιοι θα εισέλθουν στην ΕΕ, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε νόμιμα μονοπάτια μετανάστευσης».

«Στις διμερείς σχέσεις διαπιστώσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχουμε πετύχει στις εμπορικές συναλλαγές αλλά και ψηφιακές τεχνολογίες. Είναι ένας κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης αλλά και κοινωνικής απόδοσης σε όλους τους τομείς. Η Εσθονία ήταν πρωτοπόρος στα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και πρέπει να σου πω όταν σχεδιάσαμε την δικιά μας ψηφιακή επανάσταση χρησιμοποιήσαμε την Εσθονία ως χώρα μοντέλο και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε ακόμα περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως με την Εσθονή ομόλογό του συζήτησαν τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις με βάση την προσήλωση και των δυο χωρών στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του δικαίου της Θάλασσας την απόρριψη κάθε μορφής αναθεωρητισμού για αυτό θέση στην.

«Θέση στην ατζέντα μας, είχαν τόσο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και ο ελληνοτουρκικές σχέσεις και η διεθνής πληγή του κυπριακού» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «Για τη Ρωσική εισβολή Ταλλίν και Αθήνα μένουμε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Τόνισα την σημασία των λιμανιών Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη ως εναλλακτικό διαδρομών για την μεταφορά αγαθών από και προς την Ουκρανία».

Η Εσθονή πρωθυπουργός Κάγια Κάλλας ξεκίνησε τις δικές της δηλώσεις καταδικάζοντας και από την πλευρά της την επίθεση κατά του Ισραήλ εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναφερόμενη στη σημερινή συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, είπε ότι οι δυο χώρες μπορεί να είναι πολύ μακριά μεταξύ τους γεωγραφικά, αλλά έχουν κοινό ευρωπαϊκό όραμα και κοινές αξίες. «Έχουμε πολλά κοινά ζητήματα» είπε και συμπλήρωσε ότι «δαπανούμε πολλά χρήματα για την άμυνά μας και έχουμε θαλάσσια σύνορα. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και συνεργαζόμαστε στη ΕΕ».

Τόνισε ότι Ελλάδα και Εσθονία μπορούν να εργαστούν στον τομέα ψηφιοποίησης του κράτους, ενώ στάθηκε και στην κλιματική αλλαγή, η οποία επηρέασε σημαντικά την Ελλάδα το 2023.

«Ελλάδα και Εσθονία είναι χώρες που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης» είπε και σημείωσε την συνεισφορά της χώρας της στην ΦΡΟΝΤΕΞ.

Τέλος ευχαρίστησε την Ελλάδα και ειδικά τον πρωθυπουργό για την στήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας, λέγοντας πως «Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και ειδικά εσένα Κυριάκο που στηρίξατε την Ουκρανία. Η απάντησή μας σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι ενιαία. Χρειάζονται αυστηρότερες κυρώσεις στην Ρωσία, δεδομένων των συνεχιζόμενων εγκλημάτων πολέμου και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο εμπάργκο. Πρέπει να ενισχύσουμε τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. Εμείς επενδύουμε πάνω από 3% για την άμυνα αλλά αυτό δεν το κάνουν όλοι. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρώπη».





