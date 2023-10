Κόσμος

Σουηδία - Γκρέτα Τούνμπεργκ: Της επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί αγνόησε εντολή της Αστυνομίας

Η Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές από την ομάδα Reclaim the Future απέκλεισαν έναν δρόμο στο λιμάνι του Μάλμε, απ΄ όπου θα περνούσαν βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαίου.

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ κρίθηκε ένοχη για ανυπακοή σε αστυνομική εντολή και καλείται να πληρώσει πρόστιμο, μετέδωσε το πρακτορείο ΤΤ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες που καταδικάζεται για το ίδιο αδίκημα.

Η 20χρονη Τούνμπεργκ θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4.500 κορωνών Σουηδίας (περίπου 450 ευρώ) επειδή δεν αποχώρησε από μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας στις 24 Ιουλίου, όταν η αστυνομία διέταξε τους συγκεντρωμένους να ανοίξουν τον δρόμο. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα της είχε επιβληθεί πρόστιμο 1.500 κορωνών για την ίδια παράβαση.

«Δεν υπάρχουν νόμοι που να μας προστατεύουν μακροπρόθεσμα από την απληστία που προσπαθεί να μας ωθήσει στον γκρεμό», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την έκδοση της απόφασης. «Εμείς οι νέοι δεν θέλουμε να μας στερήσουν το μέλλον μας», πρόσθεσε, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο.

Στις 24 Ιουλίου η Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές από την ομάδα Reclaim the Future απέκλεισαν έναν δρόμο στο λιμάνι του Μάλμε, απ΄ όπου θα περνούσαν βυτιοφόρα μεταφοράς πετρελαίου. Οι ακτιβιστές απομακρύνθηκαν δια της βίας από την αστυνομία.

Η ανυπακοή σε αστυνομική εντολή επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

