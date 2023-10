Πολιτική

Debate - Μπακογιάννης: Η Αθήνα δεν προχωράει με σχόλια και συνθήματα

Τι είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, για την ασφάλεια, τις υποδομές, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των δημοτών.

Στο debate που διεξήχθη στην ΕΡΤ, ενόψει του Β' Γύρου των δημοτικών εκλογών ανάμεσα στους δύο υποψήφιους δημάρχους Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και Χάρη Δούκα, στην ερώτηση για τη λειτουργία της πόλης ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε μεταξύ άλλων:

«Έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος και η Αθήνα είναι καθαρότερη από ποτέ. Είναι καθαρή; Όχι. Αλλά έχουμε προχωρήσει μπροστά. Τι έχει αλλάξει; Πρώτα απ' όλα η φιλοσοφία. Δεν είναι πια ο κάδος που αλλάζουμε, είναι και ότι η Αθήνα θέλει νερό, θέλει σαπούνι, θέλει απολύμανση. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε ανανεώσει και εκσυγχρονίσει τον στόλο. Το τρίτο είναι ότι έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση. Ξεκινήσαμε από ένα 2% και ήδη στο 10%, παρά τα δύο χρόνια της πανδημίας και θα συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό για το 20% του χρόνου και για το 40% το 2028. Η Αθήνα δεν προχωράει με σχόλια και συνθήματα».

Στην ερώτηση για την ασφάλεια ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε μεταξύ άλλων:

«Η ασφάλεια είναι η βάση. Ναι στις κάμερες, δεν μπορούμε να έχουμε αστυνομικό σε κάθε γειτονιά. Πόσο μάλλον που έχουμε κάμερες νέας γενιάς, οι οποίες πιάνουν ακόμη και την ηχορύπανση. Χαίρομαι γιατί συμφωνήσαμε με τον υπουργό να τοποθετήσουμε κάμερες σε 750 σημεία της πόλης. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα ασφάλειας. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Προληπτική κοινοτική αστυνόμευση, δηλαδή τον αστυνομικό της γειτονιάς. Χρειάζονται επιπλέον δυνάμεις. Και θέλει συνεργασία του δήμου Αθηναίων με την Ελληνική Αστυνομία, την οποία έχουμε ξεκινήσει από το 2019. Και φυσικά η πρόληψη. Φως δηλαδή. Αυτή τη στιγμή αλλάζουμε 43.500 φωτιστικά σε όλη την Αθήνα με Led. Όπως επίσης να συνεργαστούμε με τον ΟΚΑΝΑ και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε τον νέο ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας, που σώζει ανθρώπινες ζωές. Έχουμε τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης, πρέπει όμως να το διευρύνουμε. Και πρέπει να δούμε και το θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την κυβέρνηση, να εκσυγχρονιστούμε».

Στην ερώτηση για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε:

«Κάναμε τη δουλειά μας γειτονιά - γειτονιά. Χαρτογραφήσαμε 41 σημεία ευαλοτότητας και επικινδυνότητας σε όλη την πόλη. Κάποια τα αντιμετωπίσαμε και λειτουργήσαμε πολύ καλά με τη νεροποντή, κάποια άλλα τα δρομολογήσαμε και κάποια άλλα βρίσκονται στο σχέδιό μας για την επόμενη πενταετία. Δεν περιμένουμε λοιπόν κανέναν Ντάνιελ, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, το κάνουμε από την πρώτη ημέρα.

Και να προσθέσω κάτι σημαντικό, στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ένας κλαυσίγελος που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες, πρέπει να λάβει τέλος. Η ευθύνη της πόλης είναι του δήμου, η ευθύνη είναι και κοινωνική και ηθική και αυτοδιοικητική. 'Αρά πρέπει να έχει την αρμοδιότητα. Όταν όλα τα φρεάτια δεν είναι ευθύνη του δήμου και στέλνει εκεί συνεργείο ο δήμος, καλά κάνει και το στέλνει, αλλά στην πραγματικότητα παρανομεί. Επιτέλους ας ξεκαθαριστεί το τοπίο. Θέλουμε εμείς την αρμοδιότητα και πάμε αν το κυνηγήσουμε μαζί».

Στην ερώτηση για τις υποδομές και την ανάπτυξη ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε:

«Η αρχική σύλληψη του Μεγάλου Περιπάτου ήταν σωστή, αλλά η υλοποίηση είχε λάθη, είχε αδυναμίες, είχε κενά. Και ναι, καθυστερήσαμε, ναι ταλαιπωρήσαμε και ναι εξοργήσαμε. Όμως το τελικό έργο της Πανεπιστημίου αποζημιώνει. Είναι ο πρώτος πράσινος δρόμος της πόλης, ένας δρόμος συμπεριληπτικός για όλες και για όλους. Πολλά δέντρα, πράσινο, χώρος, επιτέλους υποδομές για ανθρώπους με αναπηρία και έλειπε. Έχει μειωθεί σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ κατά 25% η ρύπανση. Ναι, Σε συνδυασμό με τη νέα Ομόνοια, που έχει ξαναγίνει πλατεία, έχουν ξαναανάψει τα φώτα, σε συνδυασμό και με την Κοραή, τη Βουκουρεστίου, λίγο πιο πέρα το Σύνταγμα και τη Β. Όλγας, μας βοηθάει να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά και να γίνουμε μια πιο ευρωπαϊκή πόλη. Και αν προσθέσουμε τον Αρδηττό, το Κολυμβητήριο που θα ξανανοίξει γιατί πέρασε στον δήμο Αθηναίων, μαζί και με το Θέατρο του Λυκαβηττού, κλείνουμε σιγά-σιγά τις πληγές της πόλης, που άνοιξε μια κρίση που μας πόνεσε όλους βαθιά».

Στην ερώτηση για την κοινωνική πολιτική, ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε:

«Η Αθήνα είναι μια εχθρική πόλη κι εμείς τέσσερα χρόνια κάθε μέρα, δίνουμε τη μάχη για να την κάνουμε λίγο λιγότερο εχθρική και περισσότερο φιλική. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα όταν ανέλαβα, ήταν ότι τα σχολεία της Αθήνας δεν είχαν προσβάσεις για ανθρώπους και παιδιά με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό, προχωράει και ολοκληρώνεται το έργο σε δεκάδες σχολεία, ράμπες, αναβατόρια, τουαλέτες για παιδιά ΑμεΑ. Συνεχίζουμε στον δημόσιο χώρο να βάζουμε ράμπες παντού. Έχουμε κάνει πάνω από 60 δρόμους νέα πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, πλατείες και προχωράμε για να γίνει η Αθήνα επιτέλους ασφαλής.

Επόμενο βήμα στις ράμπες αναπήρων να βάλουμε αισθητήρες, ώστε όταν ένα αυτοκίνητο παρκάρει πάνω σε ράμπα, να πηγαίνει άμεσα η Δημοτική Αστυνομία. Και επόμενο βήμα, στις νέες παιδικές χαρές να υπάρχουν και παιχνίδια για παιδιά με αναπηρία. Και κάτι ακόμη: εννοείται πως όλοι οι αθλητικοί χώροι είναι προσβάσιμοι για παιδιά με αναπηρία».

Στην ερώτηση για τον πολιτισμό και τα ζητήματα γύρω από αυτόν, ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε:

«Θα πρέπει να έχουμε Νόμο που ξεκάθαρα θα ορίζει, ότι σε εργάσιμες ημέρες και ώρες ο δρόμος δεν θα κλείνει για τίποτα και για κανέναν. Αν και δεν έχει ψηφιστεί αυτός ο Νόμος, από τότε που το κάναμε μεγάλο θέμα και φωνάξαμε, σε συνεργασία με την Τροχαία έχουμε καταφέρει να το ρυθμίσουμε.

Επειδή όμως με πήγατε στο κυκλοφοριακό και είναι κι αυτό ο πολιτισμός της καθημερινότητάς μας, θα πρέπει να δούμε ορισμένα ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι η αναρχία που βλέπουμε σήμερα στους δρόμους, δεν είναι τίποτα άλλο από τον καθρέφτη της αναρχίας στο θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε πολλές αρμοδιότητες, πολλούς φορείς, που περιπλέκονται. Εμείς έχουμε προτείνει, μαζί με την Ένωση Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα. Είναι σημαντικό γιατί θα μας επιτρέπει να οργανωθούμε. Από τις πιάτσες στα ταξί και τις λεωφορειολουρίδες μέχρι την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη. Με τα νέα οχήματα που έρχονται θα αντικαταστήσουμε τα γερασμένα. Και πρέπει να μιλήσουμε για δημοτική συγκοινωνία συμπληρωματικά. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει τη μελέτη, γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου μπορούμε γιατί δεν θέλουμε να βάζουμε τον κόσμο να πληρώνει. Και να μιλήσουμε για ένα πάρκινγκ τουλάχιστον σε κάθε δημοτική κοινότητα».

Στην ερώτηση για την αποχή και τα σχέδια του στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο κ. Μπακογιάννης απάντησε:

«Θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για μένα, την αποχή. Το αποτέλεσμα της Κυριακής ήταν μια μαζική επιβεβαίωση, μια μεγάλη αναγνώριση και του έργου και του σχεδίου μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι χαρούμενος με τόσο μεγάλη αποχή. Η απάντησή μου σε αυτό ήταν ότι ζήτησα, κι ευχαριστώ τον κ. Δούκα που συμφώνησε αμέσως, να γίνει αυτό το debate. Και αν καταφέρουμε να πείσουμε έστω και έναν περισσότερο να πάει στην κάλπη, θα αξίζει τον κόπο όλη αυτή η συζήτηση.

Ως προς την άλλη ερώτηση, κλειστό συμβόλαιο, είτε είμαι δήμαρχος είτε είμαι δημοτικός σύμβουλος, η επόμενη πενταετία για μένα, είναι πενταετία της Αθήνας. Τα ίδια έλεγα και το 2019 και τα τήρησα. Τότε που ο κ. Ηλιόπουλος, ο κ. Γερουλάνος, ορκίζονταν ότι δεν θα πάνε πουθενά κι εδώ θα μείνουν, αλλά εκείνοι έφυγαν, καλά έκαναν, βουλευτές έγιναν, εγώ έμεινα. Και θα μείνω μέχρι να ολοκληρώσω την πενταετία. Είναι δέσμευση τιμής για μένα».

Στην τελική του τοποθέτηση, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε τα εξής:

«Είμαι κοντά στα 15 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχω μάθει ότι μετράει το αποτέλεσμα και ότι κρινόμαστε στην πράξη. Ναι, προφανώς κάνουμε και λάθη. Μόνο όποιος δεν δουλεύει, δεν κάνει λάθη. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, στην οποία θέλω να επανέλθω. Πάμε στην αλήθεια των γειτονιών. Σας ρώτησα κ. Δούκα για τον λόφο του Στρέφη, γιατί έχει να μπει ανθρώπινο χέρι πάρα πολλά χρόνια. Ο λόφος καταρρέει κι εμείς κάνουμε ένα έργο υποδομών και κάποιοι διαφωνούν, αντιστέκονται με τη βία. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος δήμαρχος να τοποθετηθεί και να πει ‘'ναι ή όχι'' γι' αυτό το έργο. Για το μετρό στα Εξάρχεια, θα κινούνται 350.000 άνθρωποι με τη Γραμμή 4, είναι το πιο δημοκρατικό μέσο, το έχουμε ανάγκη σε μια πόλη, η οποία πνίγεται. Να γίνει ο σταθμός ή να μην γίνει; Έχουν δοθεί ιδεολογικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές μάχες. Σας μίλησα για την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να ανοιχτούμε επιτέλους, να βγούμε από το κέντρο του κέντρου, από το τρίγωνο και από τη Βουλή και από το Σύνταγμα και να πάμε στη γειτονιά, να γίνει μια πράσινη ανάπλαση, ένα πρότυπο πράσινο μουσείο, κάποιοι κι εκεί διαφωνούν. Εσείς κ. Δούκα με ποιους είστε; Ο δήμαρχος πρέπει να λέει ‘'ναι'', πρέπει να λέει και ‘'όχι''. Πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Σας μίλησα πριν για το κλειστό του 'Ατλαντα. Είναι σημαντικό, γιατί μας λείπει το κλειστό και είναι μια περιοχή, που έχει πολλούς αθλητικούς συλλόγους.

Και τέλος, σας μίλησα για το πάρκο Δρακόπουλου. Δεν είπα τυχαία ότι δύο αντιδήμαρχοί μου έχουν φάει ξύλο. Πήγαμε εκεί, μας επιτέθηκαν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήξαμε. Και όχι, δεν έχει μπει ούτε ένα πλακάκι, ούτε μια ζαρντινιέρα. Πάμε αν θέλετε μαζί αύριο το πρωί, να βγάλουμε και φωτογραφία, για να επιβεβαιωθεί του λόγου το αληθές. Και σε αυτό, σας παρακαλώ να τοποθετηθείτε. Είναι σημαντικό. Οφείλουμε την αλήθειά μας και την καθαρότητά μας».

