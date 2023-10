Κοινωνία

Τροχαίο στη Βούλα: Νεαρή οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο στην Παραλιακή. Πώς σημειώθηκε το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της 23χρονης.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Βούλα όταν ένα αυτοκίνητη «καρφώθηκε» σε δέντρο στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Το αυτοκίνητο, που σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε μια 23χρονη η οποία για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τη νεαρή γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και νοσηλεύεται.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένης γυναίκας από Ε.Ι.Χ. όχημα, συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 184 σημεία

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές την Πέμπτη