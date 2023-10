Κακοποίηση παιδιών: Ζευγάρι βασάνιζε τα παιδιά του με φλόγιστρο (εικόνες)

Κόσμος

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις ενός ζευγαριού εις βάρος των τριών παιδιών τους στην Αλαμπάμα, τα οποία υπέστησαν βαριά εγκαύματα.

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις ενός ζευγαριού εις βάρος των τριών παιδιών τους στην Αλαμπάμα, καθώς διαπιστώθηκε ότι βασάνιζαν τρία μικρά παιδιά με φλόγιστρο!

Ο λόγος για την 27χρονη Άσλεϊ Εϊμπλεμαν και τον 53χρονο σύντροφός τη, Χάουαρντ Άντερσον, κατηγορούνται για κακοποίηση σε βάρος παιδιών.

Σύμφωνα με το σε βάρος του κατηγορητήριο το ζευγάρι χρησιμοποιούσε φλόγιστρο για να καίει τα τρία παιδιά ηλικίας 4,7 και 9 ετών ενώ η κακοποίηση γινόταν και με άλλες μορφές.

«Είναι μια υπόθεση ξεκάθαρης κακοποίησης σε βάρος αυτών των παιδιών, Καταλαβάμε ότι έπρεπε να επέμβουμε αμέσως» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο κανάλιWDHN.

Όπως είπε ο ίδιος τα τρία παιδιά που πλέον βρίσκονται στα χέρια των κοινωνικών υπηρεσιών, έχουν υποστεί σοβαρότατα εγκαύματα από την κακοποίηση που υπέστησαν από την 27χρονη και τον 53χρονο.

Το ζευγάρι κρατείται χωρίς εγγύηση ενόψει της πρώτης εμφάνισής τους στο δικαστήριο ενώ αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και πρόστιμο 15.000 δολαρίων.

