Κόσμος

Ρωσία: Νεκροί και τραυματίες από ουκρανικό drone

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους παιδί, στη Ρωσία εξαιτίας πτώσης συντριμμιών drone της Ουκρανίας

-

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μικρό παιδί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν συντρίμμια τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, προκάλεσαν πυρκαγιά και κατέστρεψαν δυο κατοικίες στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μπιέλγκοροντ κατέρριψε drone (...) που πλησίαζε την πόλη. Μετά την πτώση συντριμμιών, κατοικία πήρε φωτιά», ανέφερε ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν σε άλλο μήνυμά του: «Δυστυχώς, έχουμε νεκρούς. Τα πτώματα δυο ανθρώπων –άνδρα και γυναίκας– βρέθηκαν κάτω από τα συντρίμμια από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων».

Κατόπιν, επανήλθε για να διευκρινίσει: «δυο κατοικίες καταστράφηκαν» ολοσχερώς και «τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους παιδί μικρής ηλικίας».

Άλλοι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πάντα κατά τον κ. Γκλάντκοφ. Ο ένας, άνδρας, βρίσκεται σε κώμα, η δεύτερη, γυναίκα, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί διάσειση.

Εξάλλου σήμερα το υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram πως η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «απέτρεψε» επίθεση με drone που εξαπέλυσε το Κίεβο χθες Τετάρτη περί τις 23:50 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές.

Προχθές Τρίτη ουκρανικό πλήγμα με οβίδα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άμαχοι, επίσης στην Μπιέλγκοροντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γκλάντκοφ.

Το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις του, με εναέρια και ναυτικά drones, με πυροβολικό και με πυραύλους, εναντίον στρατιωτικών βάσεων και πόλεων στη Ρωσία, κυρίως στους νότιους τομείς της, καθώς και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 184 σημεία

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές την Πέμπτη