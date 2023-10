Κοινωνία

Πετράλωνα - Ληστεία: Οδήγησαν γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού σε ΑΤΜ

Τον εφιάλτη έζησε μία γυναίκα στα Πετράλωνα, όταν ήρθε αντιμέτωπη με δύο αδίστακτους κακοποιούς.

Ειδικότερα, άγνωστοι πλησίασαν 32χρονη και υπό την απειλή μαχαιριού την οδήγησαν σε ΑΤΜ της περιοχής και της απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στην συνέχεια οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το συμβάν σημειώθηκε lλίγο μετά τις 10 πρωί επί της οδού Τριών Ιεραρχών.

