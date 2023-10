Κόσμος

Μέση Ανατολή – Τσελίκ: Το θέαμα των αμάχων που πεθαίνουν είναι θλιβερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ για τη στάση τους στην εύφλεκτη περιοχή, και ιδιαίτερα για τις δηλώσεις του Άντονι Μπλίνκεν.

-

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Ερντογάν Ομέρ Τσελίκ, σε δηλώσεις του σχετικά με την αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι «φοβόμαστε ότι ο φαύλος κύκλος που γίνεται εδώ και χρόνια θα πάει παραπέρα. Η τρέχουσα κατάσταση και οι πρώτες δηλώσεις δείχνουν ότι θα συμβούν σοβαρά γεγονότα. Οι αδιακρίτως στόχων βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν. Το θέαμα των αμάχων που πεθαίνουν είναι θλιβερό. Η προσέγγιση ορισμένων ομάδων ότι σταματήσαμε να υποστηρίζουμε την Παλαιστίνη δεν είναι σωστή, είναι αρχή».

«Στη δήλωση της ΕΕ αναφέρεται ότι “κόψαμε την αναπτυξιακή βοήθεια και όχι την ανθρωπιστική βοήθεια”, αυτό είναι λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται εργαλείο συλλογικής τιμωρίας. Είναι λάθος να τιμωρείται ο παλαιστινιακός λαός στο σύνολό του. Η διακοπή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα είναι ενάντια στη συνείδηση της ανθρωπότητας», ανέφερε στη συνέχεια.

«Ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο πλαίσιο του νόμου όταν δέχεται επίθεση. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό εάν μετατραπεί σε βία εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού, με αποτέλεσμα την απώλεια ζωών αμάχων. Η πραγματοποίηση μιας δίκαιης ειρήνης και η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους εντός των 67 συνόρων θα δώσει τη λύση», είπε ο κ. Τσελίκ

«Τι θα επιτευχθεί με την αποστολή αεροπλανοφόρων εκεί;Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το διεθνές δίκαιο όταν το κράτος που κατέχει ένα αεροπλανοφόρο στέλνει ένα πλοίο όταν ένα κράτος που θεωρεί κοντινό του μπαίνει σε σύγκρουση; Παντού στη Μεσόγειο είναι γεμάτη πολεμικά πλοία από τότε που ξεκίνησε το συριακό ζήτημα. Τώρα, το μήνυμα που στέλνεται με την αποστολή ενός αεροπλανοφόρου εκεί δεν μεταφέρει το μήνυμα της προστασίας της ζωής των αμάχων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπογραμμιστεί η ειρήνη με τρόπο που να προστατεύει τις ζωές αθώων. Κάθε πολεμικό πλοίο που αποστέλλεται εκεί από άλλα κράτη θα συμβάλει καθοριστικά στην ενθάρρυνση όσων θέλουν να συνεχιστεί η βία. Αυτό δεν ωφελεί ούτε το Ισραήλ», είπε σχολιάζοντας τις κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Είμαστε ενάντια στη στόχευση αμάχων από όλες τις πλευρές. Όπως είναι λάθος αν υποστηρίζει τη στόχευση αθώων Ισραηλινών, είναι επίσης λάθος να στοχεύεις αθώους Παλαιστίνιους», υπογράμμισε.

«Η προσέγγιση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ “Είμαι εδώ ως Εβραίος” είναι μια επικίνδυνη προσέγγιση. Η θέση στην οποία βρίσκεται είναι μια θέση στην οποία πρέπει να ασκηθεί διπλωματία. Όταν λες ότι είσαι εκεί ως Εβραίος, μεταφέρετε τον κόσμο στον Μεσαίωνα. Εφαρμόζεται μεροληψία και φραξιονισμός μέσω θρησκευτικών πεποιθήσεων. Όλοι πρέπει να ενεργήσουν με ευαισθησία σε αυτήν την περιοχή όπου ζουν διαφορετικές εθνοτικές ομάδες», τόνισε αναφερόμενος στις δηλώσεις του Άντιονι Μπλίνκεν.

«Ο Πρόεδρός μας έχει πολύ χρόνο και εμπειρία στην ηγεσία της ειρηνευτικής αποστολής. Ο Πρόεδρός μας έδωσε τις οδηγίες. Έκανε αποτελεσματικά τον ανθρωπιστικό του ρόλο. Είπε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μεσολαβητές εδώ από την πρώτη μέρα, και τα θεσμικά μας όργανα έκαναν τις προετοιμασίες τους ανάλογα. Ό,τι πρέπει να γίνει διπλωματικά είναι έτοιμο. Εάν είναι απαραίτητη μια εκκένωση, είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Οι πολίτες μας εκεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις πρεσβείες μας και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα», ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ο κ. Τσελίκ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Σολτς

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Σολτς είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον οποίο δήλωσε πως η Τουρκία είναι διατεθειμένη να κάνει πολλά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τουρκικής προεδρίας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις συγκρούσεις Ισραήλ – Παλαιστίνης και την αναζήτηση λύσεων σε ανθρωπιστικές κρίσεις, που παρακολουθούνται με ανησυχία στην περιοχή και τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Ταγίπ Ερντογάν «δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τερματίσει την κρίση το συντομότερο δυνατό και είναι έτοιμη να κάνει πολλά ειρηνικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης».

Προστίθεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «για μια μόνιμη λύση του προβλήματος, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στην Παλαιστίνη και να ηγηθεί η διεθνής κοινότητα στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης με γεωγραφική ακεραιότητα, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Ειδήσεις σήμερα:

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν