Euro 2024 - Πογέτ: Η Ελλάδα είναι ακόμη στο “κόλπο” της πρόκρισης

Τι είπε ο Ουρουγουανός τεχνικός, λίγες ώρες πριν απο το κρίσιμο ματς στο Δουβλίνο, για την "αφλογιστία" των επιθετικών μας.

Η προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024 εισέρχεται από την Παρασκευή (13/10) στο πιο καθοριστικό σημείο της αναφορικά με τον Β΄ όμιλο, αφού τα αποτελέσματα των αγώνων σε Δουβλίνο και Άμστερνταμ αναμένεται να ξεδιαλύνουν το τοπίο αναφορικά με το δεύτερο εισιτήριο για τα τελικά της Γερμανίας, αν θεωρηθεί ότι το πρώτο είναι «καπαρωμένο» από την αήττητη και απόλυτη πρωτοπόρο, Γαλλία.

Τη νύχτα της Παρασκευής λοιπόν, με κοινή ώρα έναρξης στις 21:45, η Ιρλανδία θα υποδεχθεί την Ελλάδα στο στάδιο «Αβίβα», ενώ την ίδια ώρα θα ξεκινήσει στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ντέρμπι, εκείνο ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γαλλία.

Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση (9 βαθμοί) με την Ολλανδία, που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο αλλά και το υπέρ της 3-0 απέναντι στη «γαλανόλευκη» από το παιχνίδι του Αϊντχόφεν.

Την ίδια ώρα η Γαλλία, με 15 βαθμούς, έχει διαφορά ασφαλείας αλλά και την ευκαιρία να «τσεκάρει» και μαθηματικά την πρώτη θέση και την πρόκριση απέναντι στους ελλιπείς «Οράνιε», οπότε οι «Μπλε» του Ντινιτέ Ντεσάν μόνο αδιάφοροι δεν θα είναι στο Άμστερνταμ.

Αν το συγκρότημα του Γκουστάβο Πογέτ καταφέρει να φύγει με νίκη από την Ιρλανδία και οι Ολλανδοί έχουν απώλεια βαθμών απέναντι στους «Μπλε», τότε η Εθνική θα μείνει μόνη δεύτερη και σχεδόν τα πάντα θα κριθούν στη συνάντηση της προσεχούς Δευτέρας (16/10, 21:45), όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί στην OPAP Arena το σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν.

Η Εθνική ταξίδεψε στην Ιρλανδία με νέο πρόσωπο τον Γούτα, ο οποίος κλήθηκε ως μια επιπλέον λύση μετά τον τραυματισμό του Χατζηδιάκου. Η άμυνα άλλωστε, ελλείψει και του επίσης τραυματία Μπάλντοκ, απασχόλησε ιδιαίτερα τον Γκουστάβο Πογέτ κατά την προετοιμασία αυτής της εβδομάδας.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός δοκίμασε διάφορα σχήματα στις προπονήσεις και τελικά φαίνεται να καταλήγει στους Μαυροπάνο και Ρέτσο για κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με πλάγιους μπακ τους Ρότα δεξιά και Τσιμίκα αριστερά.

Γενικά, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι όποιες αλλαγές στην υπόλοιπη ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα του Αϊντχόφεν (Ολλανδία) δεν θα είναι πολλές, εάν υπάρξουν.

Διαιτητής έχει οριστεί από την UEFA ο 34χρονος Σουηδός και κατηγορίας Elite Γκλεν Νίμπεργκ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάμποντ Μπέιγκι, Αντρέας Σέντερκβιστ και τέταρτο διαιτητή τον Άνταμ Λάντεμπεγκ.

Την αποστολή της Εθνικής για τους αγώνες με Ιρλανδία και Ολλανδία συγκροτούν οι: Διούδης, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ρότα, Σάλιακας, Τσιμίκας, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Γαλανόπουλος, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Κωνσταντέλιας, Μασούρας, Πέλκας, Φούντας, Γιακουμάκης, Γούτας, Ιωαννίδης, Παυλίδης.

Ο Γκουστάβο Πογέτ υπογράμμισε πως η Ελλάδα παραμένει ακόμη «μέσα» στην κούρσα για την πρόκριση στα τελικά του EURO 2024 απ’ τον 2ο προκριματικό όμιλο και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τα περιθώριά της στα παιχνίδια που της απομένουν στο γκρουπ, αρχής γενομένης απ’ τον αυριανό (13/10, 21:45) αγώνα με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο.

Αναλυτικά όσα απάντησε ο Ουρουγουανός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ερώτηση: Το EURO 2024 είναι πιο κοντά, πόσο κοντά είναι και πόσο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι;

Πογέτ: Είμαστε ρεαλιστές. Ξέρουμε την θέση που είμαστε στο γκρουπ. Δεν θα ξεχάσω την αντίδραση μου όταν έγινε η κλήρωση. Ήξερα πως θα είναι δύσκολη η πρόκριση, αλλά έχουμε και τα μπαράζ του Μαρτίου. Βρισκόμαστε ακόμα στην κούρσα και θα τρέξουμε έως το τέλος. Το σημαντικότερο παιχνίδι είναι αύριο. Δεν έχουμε δικαιολογίες, λίγους τραυματισμούς, όπως όλες οι ομάδες. Πρέπει να είμαστε γενναίοι για να επιβάλλουμε το ρυθμό μας.

Ερώτηση: Σας προβληματίζει πως δεν σκοράρουν οι επιθετικοί μας, επίσης σκέφτεστε να αλλάξετε τη διάταξη της ομάδας και να παίξετε με δύο αμυντικά χαφ;

Πογέτ: Σχετικά με τους επιθετικούς μας. Έχω μελετήσει αρκετά τι κάνουν στις ομάδες τους και πως παίζουν και τι κάνουν διαφορετικά για να τους βοηθήσουμε. Όσο για την ομάδα υπάρχουν αρκετοί Ιρλανδοί εδώ (σ.σ. γέλια). Κατά 90% δεν θα αλλάξω τη διάταξη της ομάδας.

