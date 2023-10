Κοινωνία

Πλάκα: Επίθεση και κλοπή ανηλίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ληστείας στην Πλάκα.

-

Θύμα ληστείας έπεσε χθες το βράδυ ένας ανήλικος στην περιοχή της Πλάκας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το βράδυ στις 21:20 στην οδό Διοσκούρων, τέσσερα άτομα προσέγγισαν έναν 17χρονο και τον τραυμάτισαν ελαφρά στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.

Στην συνέχεια οι δράστες αφαίρεσαν από τον 17χρονο το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Βραυρώνα

Γάζα: Κόντρα Ισραήλ – ΟΗΕ για την εκκένωσή της

Αγία Παρασκευή: Πέθανε η πεζή που παρασύρθηκε σε τροχαίο