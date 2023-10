Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης: Ομιλία στο Queen’s College Νέας Υόρκης (βίντεο)

Τι το εμπνευστικό θα μοιραστεί με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ιδρύματος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ομιλία στο Queen’s College του Πανεπιστημίου City της Νέας Υόρκης, αλλά και η καθοδηγητική συνάντηση με την Οργάνωση Ομογενών Νέας Υόρκης του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι λόγοι για τους οποίους θα βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα ο νέος πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως αποκάλυψε αποκλειστικά, την Πέμπτη η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, η ομιλία αυτή πρόκειται να είναι το επόμενο «δυνατό χαρτί» στην επικοινωνιακή προώθηση του νέου προέδρου και καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου αυτή να συμφωνηθεί με το ίδρυμα η ομιλία και να κρατηθεί κατάλληλο αμφιθέατρο. Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο αλλά και σε άλλα διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αμερικανικής ακαδημίας, οι “εμπνευστικές” ομιλίες επιτυχημένων επαγγελματιών διαφόρων κλάδων, προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αποτελούν πολυετή εθιμική παράδοση.

Ωστόσο το σύνολο των διαδικασιών διαπραγμάτευσης με το ίδρυμα παρέμειναν υπό άκρα μυστικότητα, καθώς η επίσημη πληροφόρηση μέχρι και την Παρασκευή, ήταν ότι σκοπός του ταξιδιού του κ. Κασσελάκη επρόκειτο να είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες για την αμετάκλητη μετακόμισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

