Παράξενα

Ηράκλειο: Γυναίκες χτύπησαν επιβάτη πτήσης και δάγκωσαν αστυνομικό

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που προκάλεσαν αναστάτωση σε πτήση προς το Ηράκλειο.

Στη σύλληψη δύο γυναικών 55 και 24 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης». Οι δύο γυναίκες -μητέρα και κόρη- που ταξίδευαν από το Μάντσεστερ με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μαζί τους και ένα παιδί μόλις 1,5 έτους, κατά τη διάρκεια της πτήσης είχαν έντονο καυγά, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος, ενώ χτύπησαν και έναν επιβάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αν και το πλήρωμα του αεροσκάφους επιχείρησε να τις επαναφέρει σε τάξη, οι δύο γυναίκες δεν συμμορφώνονταν, οπότε κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο το βράδυ της Πέμπτης, στην πίστα του αεροδρομίου τις περίμεναν αστυνομικές αρχές.

Η 24χρονη γυναίκα μάλιστα, θέλοντας να αποφύγει τους αστυνομικούς, άρχισε να τρέχει στην πίστα του αεροδρομίου με το μικρό παιδί στα χέρια της. Κατά την ακινητοποίησή της μάλιστα, η ίδια δάγκωσε έναν από τους αστυνομικούς. Μητέρα και κόρη συνελήφθησαν.

