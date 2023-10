Πολιτική

Μητσοτάκης: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Νότια Κορέα (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον ομόλογο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συνομίλησαν για τις διμερείς σχέσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Κορέας, Han Duck-soo, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Ακολούθησαν συνομιλίες των διευρυμένων αντιπροσωπειών.

Κατά τη διάρκεια των επαφών επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων, ενώ συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ελλάδα και Κορέα είναι δύο ναυτικές χώρες που μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Συζητήθηκε ακόμα η προοπτική ενίσχυσης και εμβάθυνσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας Yoon Suk Yeol, της πρόσφατης επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη, στη Σεούλ και της πρόσφατης επίσκεψης στην Ελλάδα αντιπροσωπείας κορεατικών επιχειρήσεων και της συνάντησής τους με τον Πρωθυπουργό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, και στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνολογίας. Υπογράμμισε ιδιαίτερα τη θέση της Ελλάδας ως γέφυρας της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική και ως πύλης, οικονομικής, εμπορικής και ενεργειακής, προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Νωρίτερα, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείων Εξωτερικών για τη διεξαγωγή τακτικών πολιτικών διαβουλεύσεων ανώτατων αξιωματούχων.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριε Πρωθυπουργέ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας ευχαριστώ γι’ αυτή την επίσημη επίσκεψη. Άλλωστε, οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας πηγαίνουν πολλές δεκαετίες πίσω, όταν οι Έλληνες αγωνίστηκαν στο πλευρό του δικού σας λαού για την ελευθερία της χώρας σας. Ένας δύσκολος πόλεμος στην Κορεατική Χερσόνησο. Πολλά έχουν συμβεί έκτοτε. Τρέφουμε μεγάλο θαυμασμό για την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κορέα τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης για να ενισχύσουμε περαιτέρω τους οικονομικούς μας δεσμούς. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι ίσως οι μεγαλύτεροι πελάτες των ναυπηγείων σας, αλλά υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ακόμη όσον αφορά στη συνεργασία σε θέματα που αφορούν το εμπόριο, την τεχνολογία, την καθαρή τεχνολογία. Προσβλέπω στη συνάντησή μας και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε τις σχέσεις μας σε ακόμη καλύτερες βάσεις. Και πάλι, λοιπόν, καλώς ήρθατε».

Han Duck-soo: «Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σας μεταφέρω τα συγχαρητήριά μας για τη νίκη σας στις εκλογές. Θα θέλαμε επίσης να σας συγχαρούμε για τις ηγετικές σας ικανότητες όσον αφορά στη μετατροπή της ελληνικής οικονομίας στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην Ευρώπη. Σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε σύγκριση με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρώπης. Η οικονομία σας βρίσκεται σε μια πραγματικά καλή πορεία και θαυμάζουμε την ηγετική σας ικανότητα να κάνετε τα πράγματα τόσο καλύτερα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα και η Κορέα έχουν μια πολύ ξεχωριστή σχέση. Το 1950, πριν από πολλές δεκαετίες, όταν η Κορέα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω του πολέμου και της επιθετικότητας της Βόρειας Κορέας, η Ελλάδα έσπευσε να βοηθήσει, στέλνοντας περισσότερους από 10.000 στρατιώτες και 186 από αυτούς θυσίασαν τη ζωή τους. Χωρίς αυτές τις θυσίες και τη βοήθεια, η Κορέα μπορεί να μην είχε την εξέλιξη που έχει σήμερα. Επομένως, πάντα θα ευχαριστoύμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα, πρώτα απ’ όλα για την προώθηση της ευημερίας και της ελευθερίας μας, αλλά και για τη συμβολή μας στις παγκόσμιες εξελίξεις».

