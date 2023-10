Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: κοριοί, περπάτημα, ξηροφθαλμία και το DNA των ζώων συντροφιάς

Πλούσια και ποικίλη ύλη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου στις 14:00

Αποκλειστικά στο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: Πότε και πώς θα γίνει η εφαρμογή του νόμου για το DNA των ζώων συντροφιάς; Ποιες επιλογές θα έχουμε για τα κατοικίδιά μας; Μπήκαμε στο εργαστήριο ανάλυσης και φύλαξης του DNA σκύλων και γατών στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Πόσο απειλούμαστε από τους κοριούς στη χώρα μας;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Prolepsis κατά της μοναξιάς σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου, εκτάκτως στις 14:15

Η ταλαιπωρία της ξηροφθαλμίας: Νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας με Laser.

Το έλλειμα Ανακουφιστικής Φροντίδας στη χώρα μας για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις.

Ανατρεπτικά ερευνητικά δεδομένα για τον αριθμό βημάτων που επιδρούν θετικά στην υγεία μας.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: «Sugar Gliders» - Τα χαριτωμένα ιπτάμενα σκιουράκια, που γίνονται μόδα ως κατοικίδια.

