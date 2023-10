Κόσμος

Πεκίνο: Η επίθεση στον Ισραηλινό διπλωμάτη (βίντεο με σκληρές εικόνες)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από την επίθεση με μαχαίρι του Ισραηλινού διπλωμάτη, στο Πεκίνο.

Αιματηρό επεισόδιο κατά Ισραηλινού διπλωμάτη, συνέβη την Παρασκευή στο Πεκίνο.

Η στιγμή που άγνωστος μαχαίρωσε υπάλληλο της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο καταγράφηκε από κάμερα, αποτυπώνοντας τη βιαιότητα του περιστατικού.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο διακρίνεται ο δράστης -κατά πληροφορίες, με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή- να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών. Στη συνέχεια, το θύμα σηκώνεται και φεύγει από το σημείο, ενώ και ο δράστης αποχωρεί κουτσαίνοντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jewish Lives Matter (@jewishlivesmatter)

Υπενθυμίζεται ότι και στην Γαλλία, συνέβη αιματηρό περιστατικό σε βάρος δασκάλου.

