Μητσοτάκης από Αλεξανδρούπολη: να τελειώσουμε τη δουλειά το βράδυ της Κυριακής (εικόνες)

Τη στήριξή του στον περιφερειάρχη Έβρου, Χρήστο Μέτιο, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αλεξανδρούπολη.

"Θέλω να σας ζητήσω να βάλουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές, διαφωνίες πάντα μπορούν να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, ξέρω ότι οι εκλογές της αυτοδιοίκησης πάντα μπορούν να προκαλούν κάποιες συγκρούσεις και να εξάπτουν και τα πάθη, ας αφήσουμε, λοιπόν, όλα αυτά στην άκρη, πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή και το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται ο Χρήστος Μέτιος να συνεχίσει να είναι περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης", επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε πολίτες Αλεξανδρούπολης.

"Σήμερα είμαστε εδώ για να στηρίξω με την προσωπική μου παρουσία την υποψηφιότητα του Χρήστου Μέτιου", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι "ο Χρήστος και η ομάδα του έχουν δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό έργο το οποίο γίνεται ευρύτερα στην περιφέρεια, αλλά και ειδικά εδώ στον Έβρο".

"Η Νέα Δημοκρατία δεν έκρυψε ποτέ ότι δίνει πολιτικό χρώμα στη μάχη για τις περιφερειακές εκλογές. Την πρώτη Κυριακή πιστεύω ότι όλοι έβγαλαν τα συμπεράσματα τους ότι οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν και εμπιστεύονται τη Ν. Δ και αυτό μας δίνει δύναμη σε πολλές περιφέρειες. Οπως στην Κεντρική Μακεδονία ξεπεράσαμε κατά πολύ τα εθνικά μας ποσοστά κι αυτό βέβαια είναι απόδειξη και των επιλογών των προσώπων. Τα πρόσωπα κάνουν διαφορά στην πολιτική και δεν παίρνει κάποιος 60% ( αναφορά στον παρευρισκόμενο Απόστολο Τζιτζικώστα) εάν δεν έχει πείσει τους πολίτες της περιφέρειάς του", είπε ο πρωθυπουργός.

Για τον Έβρο είπε ότι είναι μία περιοχή στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη κι έχει καταστεί κόμβος ενεργειακός, διαμετακομιστικός και όλα αυτά προσφέρουν τεράστιες αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Αναφέρθηκε στις καταστροφές που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές στον Έβρο και τόνισε ότι κατά την επίσκεψή του σήμερα στην Παλαγία διαπίστωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα αντιδιαβρωτικά έργα από το εξαιρετικούς, όπως είπε, δασικούς συνεταιρισμούς.

Πρόσθεσε, πως η κυβέρνηση έδωσε έναν μεγάλο αγώνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατάφερε να ανακατανείμει 86 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης αποκλειστικά για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο και στη Ροδόπη σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Σε ότι αφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είπε ότι πρέπει να έχει δυναμική παρουσία και στις τέσσερις πόλεις του Έβρου. Επισήμανε ότι με τον κ. Μέτιο μοιράζεται το ίδιο αναπτυξιακό όραμα πού έχει ως θεμέλιο την ασφάλεια.

Αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιφέρεια και στην τραγωδία στο Ισραήλ.

"Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ Και βέβαια έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα του Ισραήλ να δρομολογήσει την αυτοάμυνα του πάντα με σεβασμό στο Διεθνές δίκιο έτσι ώστε να μην επεκταθεί αυτοί οι άνθρωποι στην καταστροφή και σε άλλους αμάχους", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: "Εμείς, όμως, δεν εφησυχάζουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε κρίση μπορεί να είναι αφορμή για περισσότερες μεταναστευτικες ροές. Και για αυτό σας μεταφέρω και πάλι στον ακριτικό Έβρο την αδιαπραγμάτευτη βούληση μου να μην κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από την πολιτική της αυστηρής φύλαξης των συνόρων με όσα μέσα χρειάζονται. Είτε είναι ο φράχτης, είτε καινούργια μέσα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, είτε το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ξέρω ότι 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο σε δύσκολες πολύ συχνά συνθήκες προστατεύουν τα σύνορά μας. Αποκτά ξεχωριστή σημασία αυτή η πολιτική της ενεργητικής αποτροπής και της φύλαξης των συνόρων για την οποία θέλω να σας πω ότι έχουμε πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι η ενδεδειγμένη πολιτική και ότι καμία ευρωπαϊκή πολιτική για το προσφυγικό/μεταναστευτικό δεν μπορεί τελικά να έχει περιεχόμενο, εάν δεν στηρίζεται στην ουσιαστική και αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εκ νέου υποψήφιος Χρήστος Μέτιος είπε ότι τα τελευταία χρόνια με τη δρομολόγηση σημαντικών έργων υποδομής στον Έβρο η περιοχή αναβαθμίζοντας σημαντικά γεωπολιτικά και καθίσταται πέρασμα και Κόμβος στους τομείς των μεταφορών της ενέργειας και του εμπορίου.

"Θέλουμε, όμως, εκτός από πέρασμα, ο Εβρος και η περιφέρεια μας να αποτελούν προορισμό για ανθρώπους και για επιχειρήσεις, προορισμός στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση", επισήμανε και πρόσθεσε πως το σχέδιο που έχει καταρτίσει περιλαμβάνει περισσότερα από 690 έργα και δράσεις σε όλους τους βασικούς τομείς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Χρήστος Μέτιος περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, συνομίλησαν με πολίτες κατέληξαν σε καφέ στον παραλιακό δρόμο όπου απευθύνθηκαν και συγκεντρωμένους πολίτες.

Το "παρών" έδωσαν οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, Κοινωικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης,βουλευτές της Ν. Δ., ο επανεκλεγείς περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κ.α.

