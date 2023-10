Κόσμος

Διάγγελμα Νετανιάχου: Θα εξαλείψουμε την Χαμάς, είμαστε μόλις στην αρχή

Νέα μηνύματα του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για την εν εξελίξει επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε απόψε ότι τα αντίποινα της τελευταίας εβδομάδας για την επίθεση της Χαμάς δεν ήταν παρά «μόνο η αρχή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα ακολουθήσει ή για πόσο καιρό.

«Πλήττουμε τους εχθρούς μας με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη ανακοίνωσή του που, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο, μεταδόθηκε από την τηλεόραση αφού είχε ξεκινήσει η αργία του εβραϊκού Σαββάτου. «Τονίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», επέμεινε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ θα καταστρέψει τη Χαμάς, όσο καιρό κι αν χρειαστεί, και θα τελειώσει τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής. «Οι εχθροί μας μόλις άρχισαν να πληρώνουν το τίμημα», είπε και πρόσθεσε:

«Μίλησα με οικογένειες που σήμερα έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Το Ισραήλ δε θα ξεχάσει ποτέ τούτες τις φρικτές πράξεις των εχθρών μας. Συγκεντρώνουμε τεράστια διεθνή υποστήριξη. Χτυπάμε τους εχθρούς μας, με πρωτοφανή δύναμη. Αυτή είναι μόνο η αρχή», προσέθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαφεύγουν σήμερα προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού που βομβαρδίζει ακατάπαυστα το παλαιστινιακό έδαφος σε απάντηση για την επίθεσή της Χαμάς, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Παλαιστίνιοι αυτοί, που ζουν στο βόρειο τμήμα του εδάφους των 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, εγκαταλείπουν τις εστίες τους με αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά ή πεζή. Η Χαμάς είχε απορρίψει την εκδοχή της εκκένωσης της περιοχής που ζήτησε το Ισραήλ.

Επιβεβαιώνει ο ισραηλινός στρατός

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 «αιχμάλωτοι».

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια «για να σωθεί».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδόν καμία απώλεια στο Ισραήλ από τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, καθώς οι πολίτες υπακούουν στις εντολές και σπεύδουν στα καταφύγια όταν σημαίνει ο συναγερμός.





