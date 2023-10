Αθλητικά

Ολυμπιακός: ήττα - "θρίλερ" από την Μπαρτσελόνα

Πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν οι ερυθρόλεκοι κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» μία τεράστια υπέρβαση, αλλά τελικά... παρασύρθηκε από την «τρίποντη καταιγίδα» της Μπαρτσελόνα, η οποία τον υποχρέωσε στην πρώτη του εφετινή ήττα στη Euroleague, στο κατάμεστο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες «έπεσαν» με το τελικό 68-77 από τους Καταλανούς, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν αήττητοι το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-40, 54-56, 68-77

