Η “Γιορτή του Σινεμά” επιστρέφει δυναμικά

Πότε θα μπορέσουν οι λάτρεις του κινηματογράφου να επιλέξουν την ταινία και την αίθουσα όπου θέλουν να την παρακολουθήσουν, με εισιτήριο μόνο 2 ευρώ.

Στις 26 Οκτωβρίου η Ελλάδα μετατρέπεται για δεύτερη χρονιά σε ένα τεράστιο σινεμά και υποδέχεται τη Γιορτή του Σινεμά. Για μία μόνο ημέρα, όλες οι ταινίες, σε όλες τις αίθουσες, σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ενιαίο εισιτήριο 2€.

Πάρτε τους Δημήτρηδες, τις Δήμητρες, τους φίλους, τους γονείς ή και τους συναδέλφους σας και γιορτάστε το σινεμά στον φυσικό του χώρο, αυτόν της μεγάλης οθόνης.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να δείτε, να πάρετε τα ποπ κορν (ή και τα νάτσος) σας και να ετοιμαστείτε για μία επική κινηματογραφική εμπειρία.

Ένα είναι σίγουρο, φεύγοντας θα πείτε , "Ας το κάνουμε ξανά του χρόνου!"

#giortitoucinema #giortitoucinema2023

Με την υποστήριξη: ΕΔΙΚΤΕ, ΑΝΤ1, COSMOTE TV, CINENEWS, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

