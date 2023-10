Πολιτισμός

Επιστρέφει η “Γιορτή του Σινεμά”

Ποια μέρα θα μπορούν οι σινεφίλ να επιλέξουν την ταινία και την αίθουσα που θέλουν να την παρακολουθήσουν, με εισιτήριο μόνο 2 ευρώ.

-

Μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε την περασμένη χρονιά, η «Γιορτή του Σινεμά» επιστρέφει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, και μας προσκαλεί να δώσουμε και φέτος ραντεβού στις κινηματογραφικές αίθουσες όλης της χώρας, για να δούμε όποια ταινία θέλουμε με την τιμή του εισιτηρίου να ορίζεται και πάλι στα 2 ευρώ σε όλες τις αίθουσες, για όλες τις προβολές.

Η ενέργεια αυτή διοργανώνεται από τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών και έχει την υποστήριξη των επιχειρήσεων των κινηματογραφικών αιθουσών πανελλαδικά.

