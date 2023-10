Κόσμος

Πολωνία: Άνδρας ανέβηκε σε μνημείο και απειλούσε ότι κρατά βόμβα (βίντεο)

Πώς η αστυνομία και οι αρχές προσέγγισαν τον άνδρα επιχειρώντας να τον καταπείσουν να παραδοθεί.

Ένας άνδρας σκαρφάλωσε το Σάββατο σε ένα μνημείο και απειλούσε ότι θα πυροδοτήσει μια βόμβα στην πλατεία Πιλσούντσκι της Βαρσοβίας, ενώ κατόπιν παραδόθηκε στην αστυνομία.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Polsat News μετέδωσε ότι γύρω στις 14.30 (ώρα Ελλάδας) ο άνδρας κατέβηκε από το μνημείο, έβγαλε το μπουφάν του και παραδόθηκε, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια.

Ένας αστυνομικός είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters να μην πλησιάσει την πλατεία γιατί «υπήρχε βόμβα», όμως ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας που ρωτήθηκε από το πολωνικό πρακτορείο PAP δεν επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ, διακρίνεται ο δράστης, σκαρφαλωμένος στο μνημείο Σμολένσκ, το οποίο είναι αφιερωμένο στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας του 2010, όταν σκοτώθηκαν 96 άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο τότε πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι και η σύζυγός του Μαρία.

Ένας πελάτης στο κοντινό ξενοδοχείο Sofitel, που βλέπει στην πλατεία, είπε ότι τους ζήτησαν να φεύγουν από το κτίριο μόνο από την πίσω πόρτα.

