“Δρομολογείται” τρένο Αλεξανδρούπολη - Βουλγαρία - Ρουμανία - Ουκρανία

Η αμαξοστοιχία θα αποτελέσει εναλλακτική εμπορική και εφοδιαστική διέξοδο της Ουκρανίας προς τα λιμάνια των ανατολικών χωρών.

Πολιτική πρωτοβουλία για τη δρομολόγηση τρένου, μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, για σύνδεση με την Ουκρανία ανέλαβε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέχεια των τριμερών επαφών που πραγματοποίησε συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Σύνοδο Κορυφής στη Βάρνα της Βουλγαρίας στις 9 Οκτωβρίου. Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του πρωθυπουργού, ο κ. Σταϊκούρας προώθησε την ιδέα για τη δρομολόγηση ενός τρένου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Λωρίδων Αλληλεγγύης, για τη διαφοροποίηση των εμπορικών συνδέσεων των λιμανιών της Μεσογείου με την Ουκρανία, ύστερα από επιστολή που απέστειλε προς την Επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ, Adina - Ioana Valean, τον υπουργό Οικονομικών της Βουλγαρίας, Assen Vassilev, τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Georgi Gvozdeykov, και τον Ρουμάνο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Sorin - Mihai Grindeanu.

Ειδικότερα, το τρένο, σε πρώτη φάση πιλοτικά, θα συνδέει τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης, με τα λιμάνια του Ρούσε της Βουλγαρίας, της Κωστάντζας στη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο κ. Σταϊκούρας, καθώς η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών, ενώ προκύπτει σημαντική ανάγκη διαφοροποίησης των εμπορευματικών διαδρομών και συνδέσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, με τον εν λόγω σχεδιασμό προκύπτει μία σημαντική ευκαιρία να ξεπεραστούν εμπόδια και καθυστερήσεις που προέρχονται από το παρελθόν, να δοθούν εναλλακτικές επιλογές στις εμπορικές σχέσεις των κρατών, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις μεταφορικές συνδέσεις και τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.

