Λέσβος: 27χρονος θύμα τροχαίου “χάρισε ζωή” με τα όργανά του

Πώς οργανώθηκε η ειδική διαδικασία με την οποία τα όργανα παραλήφθηκαν και προορίζονται για όσους τα έχουν ανάγκη.

Ολοκληρώθηκε νωρίς το Σαββάτο 14 Οκτωβρίου το πρωί στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, η λήψη οργάνων από τη σορό άτυχου 27χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή του νησιού «Μεγάλη Λίμνη». Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα, πρώτα σε προστατευτική μπάρα και ύστερα σε δέντρο.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού Stonisi.gr οι γονείς του έδειξαν γενναιότητα και έδωσαν τη συγκατάθεση τους να αφαιρεθούν τα όργανα του παιδιού τους, δεδομένου ότι είχε διαπιστωθεί πως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ήταν κλινικά νεκρός. Ειδική ομάδα γιατρών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων μετέβη στη Λέσβο με ειδική πτήση και αφαίρεσε τα όργανα που κρίθηκε ότι μπορούσαν να μεταμοσχευθούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

Ο 27χρονος, μοναχοπαίδι οικογένειας γνωστών λέσβιων, εργαζόταν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Στρατιώτης Βραχείας Ανακατάταξης.

Πηγή: Stonisi.gr

