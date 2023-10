Αθλητικά

Μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα το Μαρούσι

Αποδοτικότερος στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε σήμερα, στην Αθήνα, για τη 2η αγωνιστική της Basket League, το Μαρούσι με 80-75. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη νίκη του στη φετινή σεζόν και είχε την υπογραφή των Ελβαρ Φρίντρικσον και Αντριου Χάρισον.

Ο Ισλανδός γκαρντ τελείωσε το ματς με 22 πόντους (4/6 τρίποντα), 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και Αμερικανός γκαρντ με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ. Ο «Δικέφαλος» ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ρακέτα (41 ριμπάουντ, 14 εκ των οποίων επιθετικά), έκανε 12 λάθη και ήταν άστοχος στις βολές (24/37), στοιχεία, που εν τέλει δεν του στοίχισαν.

Κορυφαίος για το Μαρούσι, το οποίο δεν είχε από το 33’ στο πάγκο του, λόγω αποβολής με δύο τεχνικές ποινές τον Γιώργο Σκαραφίγκα, ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος (19 πόντοι, με 3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).

Ο αγώνας διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας τιμωρίας των γηπεδούχων από την περασμένη περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 40-39, 59-55, 75-80

Ισορροπημένο το πρώτο μισό της αναμέτρησης, στο ξεκίνημα της οποίας ο ΠΑΟΚ , με τους Μαργαρίτη, ΜακΝίς εκτελεστές, προηγήθηκε με 0-5. Με επιμέρους 12-3 και τον Τζούστον να βάζει με άνεση την μπάλα στο καλάθι, είτε από μακρινή, είτε από κοντινή απόσταση, το Μαρούσι έγινε «αφεντικό» στο παρκέ (3’ 12-8).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και έχοντας τους Φρίντρικσον, Μπελιάουσκας, να βρίσκουν στόχο από τα 6.75, ο «Δικέφαλος» ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και απέκτησε προβάδισμα 8 πόντων στο 11’ (16-24).

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με κινητήριους μοχλούς τους Μπρίσκο, Πένο, Ραντούλιτσα, «έγραψαν» σερί 24-11 και πήραν ξανά τα ηνία στο παιχνίδι, στο 19’, με +5 (40-35).

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με σερί 0-7, προηγήθηκε με 40-42, στο πρώτο λεπτό της τρίτης περιόδου, το Μαρούσι πήγε στο 26’ στο +5 (52-47), επίπεδο γύρω από το οποίο συντήρησε την απόσταση από τον αντίπαλό του μέχρι το 30’ (59-55).

Οι Χάρισον , Φρίντρικσον έβαλαν σε θέση… οδηγού στο ματς τον ΠΑΟΚ στο 31’ (59-60), διαφορά που «ανέβηκε» στο +4 (63-67), στα 7’29’’ πριν το τέλος του αγώνα και στο +7 στο 38’ (69-76).

Το Μαρούσι δεν εγκατέλειψε τη μάχη, με σερί 6-0 και τον Γιαννόπουλο να εκτελεί από τα 6.75, πλησίασε στο 39’ στο μισό καλάθι (75-76), η προσπάθειά του, όμως, έμεινε εκεί.

Με 2/2 βολές από τον ΜακΝίς (τις πρώτες του στον αγώνα, μετά από 6 χαμένες), με 22’’4 να απομένουν για τη λήξη, έγινε ο 75-78. Η επίθεση, στην πορεία, για το Μαρούσι σταμάτησε, μετά από κλέψιμο του Φρίντρικσον, στον Πένο και ο ΜακΝίς διαμόρφωσε το τελικό 75-80.

Διαιτητές: Θεωνάς, Μαρινάκης, Χριστινάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Σκαραφίγκας): Χιλ 5, Πένο 13 (3), Στασινός, Τζούστον 10 (1), Μπρίσκο 15 (1), Ραντούλιτσα 13, Μπόγρης, Νικολαϊδης, Ιορδάνου, Γιαννόπουλος 19 (3).

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, ΜακΝίς 10, Γκίλμορ 4, Χάρισον 19 (2), Τσιακμάς, Τσαϊρέλης 8, Φρίντρικσον 22 (4), Μαργαρίτης 6 (2), Αρσενόπουλος, Μπελιάουσκας 11 (2).

