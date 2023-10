Υγεία - Περιβάλλον

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε μεταξύ άλλων ο ΠΟΥ.

-

Η εξαναγκαστική μεταφορά χιλιάδων ασθενών και τραυματιών από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς νοσοκομεία και κλινικές στο νότο του θύλακα, που έχουν ήδη κατακλυστεί, θα ήταν το «ισοδύναμο της ποινής του θανάτου», προειδοποίησε χθες Σάββατο το βράδυ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε όλους τους κατοίκους του βόρειου τμήματος του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων αρρώστων και τραυματιών, να μεταβούν προς νότο, καθώς ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον της Χαμάς, μια εβδομάδα μετά την πολύνεκρη επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο οργανισμός «καταδικάζει σθεναρά τις ισραηλινές διαταγές, που επαναλήφθηκαν, να εκκενωθούν 22 νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται πάνω από 2.000 ασθενείς στη βόρεια Γάζα», τόνισε ο ΠΟΥ, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως με δεδομένο τον κορεσμό των δομών υγείας στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «θα ήταν το ισοδύναμο της ποινής του θανάτου».

Πάνω από 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και τουλάχιστον 130 αλλοδαπών ή ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, ενώ τουλάχιστον 120 άνθρωποι τέθηκαν υπό ομηρία, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πάνω από 2.500 Παλαιστίνιοι, κυρίως άμαχοι, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά, ενώ άλλοι 9.500 τραυματίστηκαν, με βάση τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στον θύλακα όπου βρίσκεται στην εξουσία η Χαμάς.

«Ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική καταστροφή και την καταστροφή της δημόσιας υγείας σε εξέλιξη», τόνισε ο ΠΟΥ.

Αναφέρθηκε σε βαριά άρρωστους, σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή μηχανήματα αιμοδιάλυσης, σε νεογέννητα σε θερμοκοιτίδες, έγκυες με επιπλοκές, που «κινδυνεύουν να υποστούν άμεση επιδείνωση της κατάστασής τους ή να πεθάνουν αν υποχρεωθούν να μετακινηθούν ή να στερηθούν τις κρίσιμες φροντίδες που τους παρέχονται κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους».

Το υγειονομικό προσωπικό στη βόρεια Γάζα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με «σπαρακτικές επιλογές», να εγκαταλείψει τους ασθενείς, να τους εκθέσει σε θανάσιμο κίνδυνο μετακινώντας τους ή να θέσει σε κίνδυνο και τη δική του ζωή μένοντας στο πλευρό τους, υπογράμμισε

«Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας επέλεξαν να παραμείνουν και να τιμήσουν τον όρκο» του Ιπποκράτη που έχουν δώσει, να «μη βλάψουν», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ.