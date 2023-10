Υγεία - Περιβάλλον

“Στούντιο με θέα” - Παγώνη: οι κοριοί και τα νέα εμβόλια για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1, για το ζήτημα με τους κοριούς που μαστίζει την Γαλλία αλλά και τα νέα εμβόλια για την covid19.

-

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο με θέα” το πρωί της Κυριακής, και μίλησε μεταξύ άλλων για το ζήτημα των κοριών που πλήττει την Γαλλία αλλά και τα νέα εμβόλια για τον κορονοϊό.

"Οι κοριοί στην Γαλλία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ καιρό. Στην αρχή είχαν εντοπιστεί σε αεροδρόμια και από εκεί άρχισε η μετάδοση" είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο τσίμπημα από κοριό και είπε ότι "δεν κινδυνεύουμε, κάνει έναν απλό ερεθισμό. Μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα άτομα που έχουν ευαισθησία, είτε αλλεργία".

Όπως τόνισε, οι κοριοι, πάνε κυρίως στα στρώματα και όσον αφορά στην εξάπλωσή τους στο Παρίσι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, "θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά διαστήματα καθαρισμός και απολύμανση".

Σχετικά με τον κορονοϊό, είπε ότι ανοίγει αυριο η πλατφόρμα για το μονοδύναμο εμβόλιο. Όπως τόνισε η διαφορά σε σχέση με τα εμβόλια που κάναμε μέχρι τώρα είναι ότι στοχέυει περισσότερο την παραλλαγή O.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ομίχλες την Κυριακή

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

Γάζα - ΠΟΥ: η απομάκρυνση χιλιάδων ασθενών ισοδυναμεί με “θανατική ποινή”