Εκλογές - Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα (εικόνες)

Τι είπε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονικης αφού άσκησε τα εκλογικά του καθήκοντα.

«Σήμερα η πόλη παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Παίρνει μπρος και όλοι γινόμαστε ένα. Βρίσκουμε τον ρυθμό της ιστορίας. Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Δεν περισσεύει κανείς», δήλωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της παράταξης «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο 34ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Αρριανού για τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Παρουσία συνεργατών και φίλων του συνδυασμού ο κ. Αγγελούδης πρόσθεσε: «Αγαπάμε την πόλη. Τις βόλτες στο λιμάνι, στην παραλία. Ανεβαίνουμε στα τείχη. Βλέπουμε αυτή την όμορφη πόλη και θέλουμε να δουλέψουμε για αυτήν. Δεν περισσεύει κανείς και την επόμενη μέρα γυρίζουμε σελίδα. Βρίσκουμε τις λύσεις για την καθημερινότητα και γινόμαστε μια μεγάλη ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».

