Εκλογές - Ζέρβας: Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω (εικόνες)

«Έχω πρόγραμμα και σχέδιο απέναντι στο άγνωστο που κάποιοι υπόσχονται», δήλωσε ο κ. Ζέρβας

Στο 1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αμέσως μετά τη ψηφοφορία, ο κ. Ζέρβας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα η πόλη αποφασίζει για το μέλλον της, αν θα συνεχίσουμε μαζί, με δυναμικά, με σταθερά βήματα για τη Θεσσαλονίκη του 2030 ή αν θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη προηγούμενων δεκαετιών, των μηχανισμών, των αναβολών, των ακυρώσεων. Ξεβολέψαμε πολλούς το 2019 που σήμερα συνασπίστηκαν και απέναντι σε κάθε θεσσαλονικιά και θεσσαλονικιό που απεχθάνεται το παρασκήνιο.

«Με ξέρετε πολύ καλά, ξέρετε ποιος είμαι, τη δουλειά που έχω κάνει, δεν έχω κρυφτεί ποτέ, δεν εμφανίστηκα τους τελευταίους μήνες. Έχω πρόγραμμα και σχέδιο απέναντι στο άγνωστο που κάποιοι υπόσχονται, σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Η Θεσσαλονίκη δεν γυρίζει πίσω. Ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνης. Ναι, στη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε

