Οικονομία

Κρουαζιέρα: “Ανατροπές” από την αναζοπύρωση στη Μέση Ανατολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα έχει στον κλάδο, η αναζοπύρωση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

-

Σε αναδιάταξη δρομολογίων προχωρά ο κλάδος της κρουαζιέρας, καθώς πολλές διεθνείς εταιρίες μετά την αναζωπύρωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, προχωρούν σε επανασχεδιασμό των δρομολογιών τους στην ανατολική Μεσόγειο.

Αρκετά κρουαζιερόπλοια προχωρούν σε αλλαγές των προσεγγίσεων, αποφεύγοντας για λόγους ασφαλείας των επιβατών τα ισραηλινά λιμάνια Χάιφα και 'Ασντοντ του Ισραήλ και καταπλέοντας σε προορισμούς της Κύπρου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Ήδη πολλοί ταξιδιώτες έχουν ενημερωθεί από τους τουριστικούς πράκτορες για τις διακοπές και τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Η ελληνική εταιρία κρουζιέρας Celestyal Cruises σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι έως τέλος Νοεμβρίου 2023 αναστέλλει προσωρινά τις προσεγγίσεις της στο Ισραήλ ενώ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για όλες τις κρουαζιέρες της που αναχωρούν μετά από αυτή την ημερομηνία.

"Ευχόμαστε για την ασφάλεια όλων την ταχεία επιστροφή της ειρήνης στο Ισραήλ. Είμαστε συντονισμένοι με τις αρχές και η ασφάλεια, η προστασία και η άνεση των επιβατών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Κατόπιν συστάσεων των ομάδων μας εσωτερικά και των αρμόδιων αρχών, αποφασίσαμε να εξαιρέσουμε προσωρινά το Ισραήλ από το πρόγραμμα της κρουαζιέρας «Τρεις Ήπειροι», μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους" τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Κρις Θεοφιλίδης.

Προσέθεσε ότι συνεργάτες της εταιρίας θα επικοινωνήσουν με όλους τους επιβάτες των οποίων η προγραμματισμένη τους κρουαζιέρα επηρεάζεται προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν, καθώς και για όσα έχουν προβλεφθεί επιπροσθέτως για να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η αναψυχή και η απόλαυση του ταξιδιού τους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας πλοίαρχος Γιώργος Κουμπενάς δήλωσε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή του Ισραήλ ότι η κίνηση πολλών εταιριών κρουαζιέρας να προχωρήσουν σε αλλαγή προσεγγίσεων είναι κάτι που θα ωφελήσει αρχικά σε κάποιο βαθμό τη χώρα μας, καθώς πολλές εταιρίες θα επιλέξουν προσεγγίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Tόνισε, ωστόσο, ότι από του χρόνου μακροπρόθεσμα, αν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αυτό θα οδηγήσει αυτόματα τις περισσότερες εταιρίες να αποχωρήσουν συνολικά από την ανατολική Μεσόγειο, επιλέγοντας περιοχές της δυτικής Μεσογείου και της Καραϊβικής.

Οι πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ και τον Λίβανο έχουν ήδη προειδοποιηθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μετά την αναζωπύρωση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, καθώς η κατάσταση για τις εκδρομές των επιβατών σε αυτές τις περιοχές καθίσταται δύσκολη υπόθεση. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Majestic Cruises και επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας Θεόδωρο Κόντε, η βελτίωση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στους ελληνικούς προορισμούς αναμένεται να αυξηθεί μέσα στο 2023. Τόνισε ότι περισσότερες ακυρώσεις προσεγγίσεων σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής ευνοούν τα πλησιέστερα ελληνικά νησιά, αλλά και τον Πειραιά και μερικώς την Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι οι προορισμοί που θα δεχτούν τις επιπλέον προσεγγίσεις είναι τα Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, με την Ρόδο να δέχεται κυρίως τις περισσότερες αιτήσεις. Ο κ. Κόντες είπε ότι στους προορισμούς συγκαταλέγονται η Σαντορίνη, η Μύκονος το Ηράκλειο αλλά και ο Πειραιάς, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται ως homeport, αντικαθιστώντας την προσέγγιση στο βασικότερο λιμάνι του Ισραήλ, τη Haifa. Αναφερόμενος στις προβλέψεις για το 2023 για τον κλάδο της κρουαζιέρας στην Ελλάδα είπε ότι αυτές αναμένεται να αναθεωρηθούν σε 4.940 αφίξεις και 5,24 εκατομμύρια επιβάτες, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το έτος ρεκόρ του 2019 με 5,55 εκατομμύρια επιβάτες. Αρχικά είχαν προβλεφθεί για τη χώρα έως τέλος του 2023 στο σύνολο 4800 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και 5,06 εκατομμύρια επιβάτες.

Ο διευθυντής της Majestic Cruises αναφέρει ότι ανάλογα με την έκταση των ταραχών στην εμπόλεμη περιοχή για τους επόμενους μήνες οι περισσότερες εταιρίες θα επανεκτιμήσουν αλλά και θα επαναπρογραμματίσουν τις μελλοντικές περιοχές στις οποίες θα εκτελεστούν κρουαζιέρες και ίσως έτσι να αναθεωρήσουν ριζικά τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου μέσα στα οποία θα συμπεριληφθούν και κάποια ελληνικά για το έτος 2024, με τα αντίστοιχα αρνητικά αποτελέσματα όπως έχει συμβεί και παλιότερα με την ίδια περιοχή.

Σημειώνεται ότι το λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι στο Ισραήλ τόσο από άποψη διακίνησης φορτίων όσο και εξυπηρέτησης επιβατικών και τουριστικών πλοίων. Ο επιβατικός τερματικός σταθμός του λιμανιού είναι ο μοναδικός στο Ισραήλ από τον οποίο αναχωρούν κρουαζιέρες διακοπών για την ευρύτερη Μεσόγειο.

Το λιμάνι λειτουργεί από την εταιρία Haifa Port Company, η οποία δεσμεύεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία του Ισραήλ.

Το λιμάνι του 'Ασντοντ βρίσκεται πολύ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, οι ρουκέτες που εκτοξεύει η Χαμάς έχουν ακτίνα δράσης ακόμη και πέραν του 'Ασντοντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

“Στούντιο με θέα” - Κάτοικος Ισραήλ: κρυβόμαστε από τα παιδιά μας για να κλάψουμε (βίντεο)

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Ιατροδικαστές διαπίστωσαν βιασμούς, αποκεφαλισμούς και βασανιστήρια