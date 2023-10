Οικονομία

Χατζηδάκης για συντάξεις δικαστικών: Προκλητική, οποιαδήποτε αύξηση εκτός ορίων

Τι είπε για φοροδιαφυγή και κόκκινα δάνεια ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Στο μεθεπόμενο υπουργικό συμβούλιο θα συζητήσουμε και αμέσως μετά θα νομοθετήσουμε, θα εξειδικεύσουμε και θα εφαρμόσουμε τις δέκα πρωτοβουλίες που εξαγγείλαμε για τη φοροδιαφυγή. Τη διασύνδεση, δηλαδή, των POS με τις ταμειακές μηχανές, την καθολική εφαρμογή του MyData, τον αποκλεισμό των παραβατών λαθρεμπορίας από τη συνεργασία με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, κλπ».

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι «για όλα αυτά βασιζόμαστε στις νέες τεχνολογίες. Βασιζόμαστε, όμως, επίσης και στη βούλησή μας να μην βάλουμε νερό στο κρασί μας. Και να δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη για τη φοροδιαφυγή».

Παράλληλα, όπως αναφέρει επίσης ο υπουργός, «ένα ζήτημα ξεχωριστό, αλλά και συνδεόμενο με τις πρωτοβουλίες αυτές είναι το ζήτημα της φοροδιαφυγής ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν βάζουμε στο στόχαστρο κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Διότι, αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν φοροδιαφεύγουν. Πάντως δεν είναι λογικό πολλοί εργοδότες να εμφανίζονται με χαμηλότερα εισοδήματα από τον υπάλληλό τους που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Επομένως, χωρίς να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, θα επικεντρωθούμε σε όσους φοροδιαφεύγουν. Επεξεργαζόμαστε μια λύση, η οποία λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του Συντάγματος και τη νομολογία των δικαστηρίων, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα που στο τέλος της διαδρομής θα οδηγεί και σε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές».

Ερωτηθείς για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αυξήσεις στους δικαστές, ο υπουργός ανέφερε ότι «δεν μπορούμε ούτε να αγνοούμε ούτε να περιφρονούμε τη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, με βάση την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αυξήσεις που θα δίνονταν στους δικαστικούς, θα ήταν της τάξεως του 50%! Διερωτώμαι ποιος βουλευτής θα τις ψήφιζε! Διερωτώμαι, επίσης, πώς θα μπορούσα να αγνοήσω την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, όταν τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σε μία σειρά αποφάσεών τους για τις συντάξεις τα τελευταία χρόνια έχουν επισημάνει ακριβώς αυτή τη διάσταση! Τη διάσταση δηλαδή των αντοχών του προϋπολογισμού ως προς το συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Η πρόταση δηλαδή της κυβέρνησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να προχωρεί πέρα από τις προβλέψεις του Συμφώνου Σταθερότητας- που έχει ήδη κατατεθεί στις Βρυξέλλες- και φυσικά θα είναι σε αρμονία με παλαιότερες αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου- στις οποίες ήδη αναφέρθηκα- για το θέμα των συντάξεων!».

Ενώ σχετικά με το «εάν φοβάται μήπως έρθουν άλλες κατηγορίες π.χ. πανεπιστημιακοί, γιατροί, στρατιωτικοί, κά που θα ζητήσουν και αυτοί αυξήσεις;», ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στο ασφαλιστικό σύστημα την ώρα, μάλιστα, που η χώρα κερδίζει τα εύσημα των διεθνών αγορών και των διεθνών οργανισμών για την οικονομική μας πορεία. Και αυτό ισχύει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πολύ περισσότερο που οι αυξήσεις στις συντάξεις ξεπάγωσαν ήδη από πέρυσι. Βάλαμε τα θεμέλια και θα κρατήσουμε όρθιο το οικοδόμημα. Μπορούμε να δίνουμε αυτά που αντέχουμε. Όχι παραπάνω. Τα υπόλοιπα δεν θα ήταν φιλολαϊκή, αλλά αντιλαϊκή πολιτική. Για τους δικαστικούς λειτουργούς πράγματι υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Ωστόσο οποιαδήποτε αύξηση εκτός ορίων, εμπροσθοβαρώς και με αναδρομικές καταβολές θα ήταν προκλητική για το σύνολο των συνταξιούχων. Θα ήταν, όμως, και αναντίστοιχη με την ανάγκη διαφύλαξης τόσο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όσο και τη γενική φιλοσοφία της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστημα, η οποία είναι ήδη γνωστή. Επομένως, κάθε δημοσίευμα που είναι πέρα από όσα σας ανέφερα και από την πολιτική που ήδη εφαρμόζουμε για τις συντάξεις, δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις μας!».

Τέλος, για το θέμα των «κόκκινων» δανείων, ο υπουργός αναφέρει ότι «σταθερή πολιτική μας είναι να καλύπτουμε τους πράγματι ευάλωτους χωρίς, όμως, να λαϊκίζουμε. Αλλά και χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα σε διάφορος πονηρούληδες να παριστάνουν τους ευάλωτους. Μας ενδιαφέρει, επίσης, να υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ των servicers και των δανειοληπτών. Να υπάρχει ενημέρωση ανά πάσα στιγμή και πληροφόρηση αντίστοιχη με αυτή που δίνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Δεν είναι πολύ! Αλλά δεν έχει κατοχυρωθεί. Το κατοχυρώνουμε λοιπόν. Και θεσπίζουμε ποινές για τους servicers, αν κρατούν στο σκοτάδι του δανειολήπτες. Μέσα στις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου θα είναι και ουσιαστικές βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ευάλωτων. Τι θα κάνουμε; Πρώτον, θα βελτιώσουμε τον αλγόριθμο (τον μαθηματικό τύπο δηλαδή) του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε οι αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις δανείων που προτείνει να είναι ευνοϊκότερες για όλους τους δανειολήπτες. Και, δεύτερον, ειδικά για τους ευάλωτους δανειολήπτες, οι servicers θα είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν τις ρυθμίσεις που προτείνει ο εξωδικαστικός μηχανισμός!».

