Εκλογές - Ποσοστά προσέλευσης: “Καλπάζει” η αποχή

Χαμηλό το ενδιαφέρον των πολιτών να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες των αρχών της αυτοδιοίκησης.

Νέο υψηλό αναμένεται να καταγράψει η αποχή στη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως προκύπτει από τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος, η συμμετοχή στις 14.30 έφτασε το 23,1%, έναντι του 30,8% που ήταν συμμετοχή την προηγούμενη Κυριακή, την ίδια ώρα. Πρωταθλήτρια στην αποχή αναδεικνύεται η Αττική, όπου η συμμετοχή περιορίζεται στο 21,4%. Ωστόσο σε τοπικό επίπεδο, καταγράφεται άνοδος σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή, που η συμμετοχή στις 14.30 ήταν ακόμα χαμηλότερη και ισούτο με μόλις 15,9%.

Σε απόλυτη τιμή, από την έναρξη της διαδικασίας προσήλθαν στις κάλπες σε όλη τη χώρα, περίπου 1.308.000 πολίτες.

