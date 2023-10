Life

Μαρία Κάλλας: Η Αντζελίνα Τζολί στην Ηλεία - Ξεκίνησαν για τα γυρίσματα της ταινίας (εικόνες)

Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, η οποία υποδύεται τη μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο, Μαρία Κάλλας, στη νέα κινηματογραφική παραγωγή. Το πρωί της Κυριακής η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στον Πύργο Ηλείας και συγκεκριμένα στο θέατρο Απόλλων, μιας και ξεκινούν τα γυρίσματα σήμερα.

Τα τελευταία 24ωρα υπάρχει μία ιδιαίτερη κινητικότητα στο λιμάνι της Ηλείας, όπου έχει αγκυροβολήσει η πολυτελής θαλαμηγός του αξέχαστου Αριστοτέλη Ωνάση «Christina O» όπου ο ίδιος έζησε με τις γυναίκες της ζωής του μοναδικές στιγμές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα, μόλις ολοκληρωθούν τα γυρίσματα στο θέατρο Απόλλων, η μεγάλη σταρ και το κινηματογραφικό συνεργείο του «Maria», θα μεταφερθούν στο Κατάκολο και στην θαλαμηγό του Αριστοτέλη Ωνάση, «Christina O», όπου θα λάβει χώρα το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων στην περιοχή μας.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η διαμονή στην πολυτελή θαλαμηγό που κάποτε ανήκε στον Ωνάση κοστίζει την ημέρα 100.000 ευρώ, χρήματα που θα πληρώσει η εταιρεία παραγωγής της ταινίας. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν εννέα μήνες, και έχουν ξεκινήσει στο Παρίσι, θα συνεχιστούν εδώ στην Ελλάδα και στο θέατρο Απόλλων στον Πύργο και στο Δημοτικό θέατρο Αμαλιάδας ενώ η παραγωγή θα επισκεφτεί επίσης τη Βουδαπέστη και το Μιλάνο.





