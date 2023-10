Κοινωνία

Μικρός Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει για φέτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το "ωράριό" του, ποιοι θα εξαιρούνται, για πόσο θα συνεχίσουν να ισχύουν οι περσινές Άδειες Εξαίρεσης.

-

Στη φετινή του εφαρμογή μπαίνει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 –και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024– το κυκλοφοριακό μέτρο του Μικρού Δακτυλίου στην Αθήνα. Ο Δακτύλιος με την εκ περιτροπής κυκλοφορία θα ισχύει κάθε εργάσιμη εβδομάδα από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 – 20.00 και κάθε Παρασκευή τις ώρες 07:00 – 15:00, εξαιρουμένων βεβαίως των περιπτώσεων όπου τέτοιες μέρες συμπίπτουν με επίσημες αργίες.

Από τους περιορισμούς θα εξαιρούνται και θα μπαίνουν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας:

Τα, εκ κατασκευής και αμιγώς, ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά ηλεκτρικά, φυσικού αερίου και υγραερίου.

Τα αυτοκίνητα τύπου EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον α) εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης-New European Driving Cycle/NEDC) και β) έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31/12/2020.

Τα αυτοκίνητα τύπου EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον α) εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP) και β) έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/01/2021 και εφεξής.

Όσοι έχουν τη σχετική άδεια δακτυλίου.

Σε ό,τι αφορά στους περσινούς κατόχους αδειών δακτυλίου, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση της περσινής άδειας για δέκα εργάσιμες ημέρες. Μέχρι τότε θα υπάρξει ελαστικότητα στους ελέγχους, με την επίδειξη της περσινής άδειας εισόδου στο δακτύλιο. Μετά την παρέλευση των δέκα εργάσιμων ημερών, η επίδειξη της περσινής άδειας δακτυλίου δεν θα επιδρά στο νόμιμο της κυκλοφορίας στο κέντρο.

Η έναρξη γίνεται και φέτος μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργού Θεόδωρου Σκυλακάκη και Υφυπουργού Αλεξάνδρας Σδούκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαμάς: οι Ισραηλινοί πλήττουν Παλαιστίνιους που φεύγουν προς τη Νότια Γάζα

“Στούντιο με θέα” - Κάτοικος Ισραήλ: κρυβόμαστε από τα παιδιά μας για να κλάψουμε (βίντεο)

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Ιατροδικαστές διαπίστωσαν βιασμούς, αποκεφαλισμούς και βασανιστήρια