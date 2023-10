Κόσμος

Η Τουρκία εξέδωσε δυο NAVTEX στα χωρικά ύδατα της Κύπρου

Η πρώτη αφορά ασκήσεις με πραγματικά πυρά και η δεύτερη, άσκηση έρευνας και διάσωσης.

Δύο NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, η πρώτη από τις 16 μέχρι 20 Οκτωβρίου και η δεύτερη από τις 23 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ, η πρώτη NAVTEX εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας για εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στα ανοιχτά της Μόρφου.

Η δεύτερη NAVTEX μεταξύ 23-27 Οκτωβρίου εκδόθηκε για κοινή άσκηση έρευνας και διάσωσης όπως γίνεται κάθε χρόνο μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους, στον κόλπο της Αττάλειας

