Καιρός: Επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες στην χώρα (χάρτες)

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας αύριο με βροχές και καταιγίδες κατηγορίας 3. Ποιες περιοχές θα πληγούν.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας αύριο με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, αύριο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη Μακεδονία, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα, ενώ μετά το μεσημέρι θα επηρεάσουν περιοχές της κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Τοπικές βροχές αναμένονται και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά της τμήματα. Τα φαινόμενα στην Ήπειρο, στο βόρειο Ιόνιο και αργότερα στη δυτική Στερεά θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

