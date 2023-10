Αθλητικά

Βαγκάν Νανιτζανιάν: “Χάλκινος” στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πυγμαχίας

Ο Βαγκάν Νανιτζανιάν χάρισε στην χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο, σε μια σπουδαία διοργάνωση που συμμετέχει η Elite των αθλητών της Ευρώπης.

Ακόμη ένα μετάλλιο κατέκτησε η ελληνική πυγμαχία στην Ευρώπη, με τον Βαγκάν Νανιτζανιάν, να κρεμά στο στήθος το χάλινο μετάλλιο στι EUBC Elite Men Boxing Cup 2023 που διεξήχθη στην Μπούντβα. Σε έναν ημιτελικό που είχε τα χαρακτηριστικά τελικού υψηλής κλάσης ο Βαγκάν Νανιτζανιάν αντιμετώπισε τον πολύ έμπειρο και χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή 2023, Ναρέκ Μανασιάν από την Αρμενία. Πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του, ο Βαγκάν Νανιτζανιάν κόντραρε τον Αρμένιο, κυριάρχησε σε αρκετά σημεία στον αγώνα, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, χαρίζοντας στην χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο, σε μια σπουδαία διοργάνωση που συμμετέχει η Elite των αθλητών της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πυγμαχίας, από τις 6 έως τις 15 Οκτωβρίου, έλαβαν μέρος 156 κορυφαίοι πυγμάχοι από 30 χώρες. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν οι πρωταθλητές μας Βαγκάν Νανιτζανιάν και Μιχάλης Τσαμαλίδης συνοδευόμενοι από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Αρτούρ Μικαελιάν.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας σε ανακοίνωσή της για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EUBC ELITE MEN BOXING CUP 2023 αναφέρει τα εξής:

«Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σε μία τόσο σημαντική διοργάνωση αντιπροσωπεύει μια ακόμη εντυπωσιακή επίδοση και αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών, του ταλέντου και της αφοσίωσής του αθλητή μας επιφέροντας μεγάλη τιμή στην Εθνική μας ομάδα και στην χώρα μας. Αυτό το επίτευγμα δεν είναι μόνο μια απόδειξη της εξαιρετικής κλάσης του, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για τους νέους αθλητές που αναζητούν το όνειρο τους στον αθλητισμό. Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Ελληνική αποστολή που μας εκπροσώπησε επάξια στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Πυγμαχίας και ενίσχυσε την ελπίδα μας για μελλοντικές επιτυχίες και νέες κατακτήσεις. Οι αθλητές μας αξίζουν την εκτίμησή μας και τον σεβασμό μας για τον δυναμισμό και τον σθένος τους σε κάθε αγώνα που δίνουν για να πάνε την Ελληνική Πυγμαχία ακόμη πιο ψηλά».

