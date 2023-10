Life

Τηλεθέαση: Υψηλές “πτήσεις” για “Rouk Zouk”, “5X5”, “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”

Τα πιο απολαυστικά τηλεπαιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης και βρέθηκαν στην κορυφή.

Οι τηλεθεατές κάνουν παιχνίδι στον ΑΝΤ1 και δίνουν την πρωτιά σε «ROUK ZOUK», «5Χ5» και «ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;». Τα πιο απολαυστικά τηλεπαιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης την εβδομάδα 9-13 Οκτωβρίου κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης και βρέθηκαν στην κορυφή.

Για άλλη μία εβδομάδα, το «Rouk Zouk», ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με εντυπωσιακά ποσοστά. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 19,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 9,8 μονάδες, όσο και στο γενικό σύνολο με 17,3% και 4,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί πως το «Rouk Zouk» σε επιμέρους γυναικείο κοινό σημείωσε μέσο όρο 31,4% και σε επιμέρους ανδρικό κοινό 31,5%.

Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με πρωτιά και για το «5Χ5». Το διασκεδαστικό και απρόβλεπτο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Θάνο Κιούση, τερμάτισε στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 14,6%. Η υψηλότερη επίδοσή του σημειώθηκε σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το «5Χ5» κατέγραψε μερίδιο 29,5%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 20,1%.

Οι τηλεθεατές «έπαιξαν» και με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» την εβδομάδα 9-13 Οκτωβρίου χαρίζοντας του την πρωτιά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον «Εκατομμυριούχο» του ήταν πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 17%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 3,9 μονάδες, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό σκόραρε μέχρι και 22,6% και σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 21,9%.

