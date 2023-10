Κόσμος

Ισραήλ: Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 επιζήσασας της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ (βίντεο)

Τον εφιάλτη που έζησε μετά την επίθεση της Χαμάς, στο μουσικό Φεστιβάλ Νόβα, αφηγείται στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Νικόλα Βαφειάδη, μια αμερικανίδα με καταγωγή από το Ισραήλ και το Ιράν.

Όλα άρχισαν γύρω στις εξήμισι το πρωί, όταν η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες με στόχο τον χώρο του φεστιβάλ.

Καθοδόν προς το όχημα της παρέας της η 21 ετών Νάταλι Σαναντάτζι ρώτησε τους τοπικούς φίλους της αν ήταν ασφαλές να πάει στην τουαλέτα. Και πήγε. Λίγα λεπτά αργότερα οι ένοπλοι της Χαμάς γάζωσαν τις τουαλέτες σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν εκεί.

Υπήρχε ένας μοναδικός δρόμος διαφυγής, που ταχύτατα γέμισε από αυτοκίνητα. Στον δρόμο αυτό είχαν στήσει ενέδρα οι ένοπλοι της Χαμάς που εκτελούσαν εν ψυχρώ, όσους προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Στις κρίσιμες αυτές ώρες που έτρεχαν για να σωθούν, έφτασαν κάποια στιγμή σε ένα βαθύ σκάμμα. Αρκετά παιδιά είχαν ήδη αναζητήσει εκεί καταφύγιο, καθώς δεν υπήρχαν μέρη να κρυφτείς στην ύπαιθρο, όπου γινόταν το μουσικό φεστιβάλ. Ένα μέλος της παρέας της Νάταλι είπε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκεί γιατί δεν υπάρχει οδός διαφυγής, αν τους εντοπίσουν οι τρομοκράτες.

Κάποια στιγμή είδαν ένα αυτοκίνητο να έρχεται προς το μέρος τους. Πάγωσαν γιατί νόμισαν πως τους εντόπισε η Χαμάς.

Η Νάταλι δεν έμαθε ποτέ το όνομά του. Την εντυπωσίασε όμως το γεγονός ότι αφού τους έσωσε οδηγώντας τους στην ασφάλεια της πόλης Πατίς, πήγε ξανά προς τον τόπο της σφαγής για να σώσει κι άλλους ανθρώπους, ρισκάροντας την ίδια του τη ζωή.

