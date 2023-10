Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλλιθέα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν λόγω αγώνα δρόμου. Ποια μέρα, σε ποιους δρόμους και για πόσες ώρες θα διακοπεί η κυκλοφορία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου στην Καλλιθέα. Ο λόγος είναι η διεξαγωγή αγώνα δρόμου με την επωνυμία «7ο Kallithea Night Run 2023».

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Λεωφόρος Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σκίππη – Σκρα και της Λεωφόρου Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και σταδιακή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Λεωφόρος Θησέως), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφόρου Ποσειδώνος (Παλαιά Παραλιακή) και της οδού Πεισιστράτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς τις συγκεκριμένες ώρες και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

