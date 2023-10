Πολιτική

Κασσελάκης: Η Διάνα Βουτυράκου νέα συντονίστρια των think tanks του ΣΥΡΙΖΑ

«Είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω για στελέχη του μέλλοντος», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ξεκινά ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, επιλέγοντας για βασική του συνεργάτιδα στην επιλογή νέων προσώπων την Διάνα Βουτυράκου.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Το πρώτο βήμα για την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να σχηματιστούν μικρές ομάδες εμπειρογνωμόνων ανά θεματική, οι οποίες θα συνεργάζονται απευθείας μαζί μου.

Η Διάνα Βουτυράκου αναλαμβάνει τον ρόλο της συντονίστριας για την άρτια στελέχωση αυτών των μικρών «think tank».

Η Διάνα είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω στα στελέχη του μέλλοντος. Και θα είναι από εδώ και πέρα στην πρώτη γραμμή ανάδειξής τους μαζί μου».

Η Διάνα… pic.twitter.com/PWkAD0Jwgj — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 16, 2023

Σημειώνεται, ότι η Διάνα Βουτυράκου -η οποία το 2018 κατέκτησε την πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής-, ήταν η νεότερη υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Δυτική Αττική, ενώ στην μάχη για την ηγεσία είχε ταχθεί με την Έφη Αχτσιόγλου.

