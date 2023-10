Κόσμος

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Τζιχαντιστής ομολόγησε πως είναι ο δράστης. "Ξύπνησαν" μνήμες στις Βρυξέλλες, μπήκε σε συναγερμό η Ευρώπη.

Τουλάχιστον δύο Σουηδοί σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στις Βρυξέλλες, λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Βελγίου και Σουηδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Η βελγική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ ανέβασε στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο μετέβη εσπευσμένα στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, μαζί με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. «Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διεκόπη οριστικά στο ημίχρονο για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιζόντουσαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπατριώτες τους, μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο TV6.

Τον αποτροπιασμό του για την δολοφονία δύο Σουηδών στις Βρυξέλλες εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης της σκανδιναβικής χώρας Γκούναρ Στρόμερ, συμπληρώνοντας ότι η σουηδική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει εντατικές προσπάθειες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν.

«Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας ότι οι σκέψεις της είναι στις οικογένειες των θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης.

«Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι, είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Οι αξίες μας είναι ισχυρότερες από το μίσος τους», δήλωσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

H Γαλλία ανακοίνωσε πως ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα με το Βέλγιο. Από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τη «βάρβαρη» πράξη «ισλαμιστικής τρομοκρατίας».

