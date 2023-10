Κοινωνία

Πειραιάς: Αιματηρή ληστεία σε περίπτερο

Νεαρός υπάλληλος περιπτέρου έπεσε θύμα αιματηρής ληστείας.

Αιματηρή ληστεία με θύμα υπάλληλο περιπτέρου στον Πειραιά σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, πιθανόν μαχαιριού, προσπάθησαν να ληστέψουν υπάλληλο περιπτέρου, 21 ετών.

Του επιτέθηκαν και με το αιχμηρό αντικείμενο του κατάφεραν χτυπήματα στον μηρό και στο πλευρό.

Ο νεαρός διακομίστηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο Τζάνειο. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

