Μαγιορκίνης για κορονοϊό: Φαίνεται πως είμαστε στην έξαρση

Για τον εμβολιασμό με το νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού μίλησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1.

«Είναι επικαιροποιημένο εμβόλιο, που θα το κάνουν οι άνω των 65 και ιατρικό προσωπικό», εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον κορονοϊό ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε για το νέο εμβόλιο, «αν κάποιος δεν έχει κάνει ποτέ, είναι μία δόση και είναι καλυμμένοι».

Διευκρίνισε πως, ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός, υπάρχει όμως ισχυρή σύσταση για τις ευάλωτες ομάδες.

Απάντησε σε σχετικό ερώτημα πως, το εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει στο φαρμακείο, αλλά «μόνο σε εμβολιαστικό κέντρο».

«Μπορούν να γίνουν και μαζί το εμβόλιο της γρίπης και του κορονοϊού», συμπλήρωσε.

Όσο για το γιατί δεν βγαίνει άμεσα θετικό το τεστ όταν κάποιος έχει κορονοϊό, σημείωσε πως, «το ιικό φορτίο δεν ανεβαίνει ψηλά σε άτομα που έχουν περάσει πολλές φορές και δε βγαίνει το τεστ θετικό».

Για την έξαρση των ιώσεων είπε ότι, αναμένεται πιο ήπιος χειμώνας, παρά το ότι υπάρχει τώρα μία τάση.

Τέλος, για την έξαρση της Covid-19, εκτίμησε ότι, «μάλλον τώρα είμαστε στην έξαρσή της».

