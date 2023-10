Κόσμος

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με Ισραηλινή όμηρο: Σας παρακαλώ, πάρτε με από εδώ

Βίντεο με Ισραηλινή όμηρο δημοσίευσε η Χαμάς το βράδυ της Δευτέρας.

Βίντεο Ισραηλινής ομήρου που φέρεται να βρίσκεται στη Γάζα, δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας η Χαμάς.

Στο βίντεο φαίνεται η 21χρονη, με τραύμα στο χέρι να λέει:

«Είμαι η Μάγια Σαμ, 21 ετών από τη Σοχάμ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γάζα. Επέστρεφα νωρίς το πρωί του Σαββάτου από ένα πάρτι στο Σντερότ».

«Τραυματίστηκα σοβαρά στο χέρι. Με έφεραν στη Γάζα και με πήγαν στο νοσοκομείο εδώ. Με φροντίζουν και μου παρέχουν φαρμακευτική αγωγή. Σας ζητώ απλώς να με φέρετε πίσω στο σπίτι μου το συντομότερο δυνατό, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου. Σας παρακαλώ πάρτε με από εδώ το συντομότερο δυνατό».

