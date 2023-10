Κοινωνία

Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο - Πέραμα: Έδεσαν ιδιοκτήτη και υπάλληλο και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφού έδεσαν τον ιδιοκτήτη, ανέβηκαν στο πρώτο όροφο που είναι το σπίτι του ηλικιωμένου άνδρα. Πόσα χρήματα απέσπασαν.

-

(εικόνα αρχείου)

Τον τρόμο έζησε 88χρονος ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου και η υπάλληλος του στο Πέραμα όταν δυο δράστες μπήκαν στο κατάστημα και αφού τους ακινητοποίησαν τους έδεσαν τα χέρια.

Έπειτα, και με εσωτερική σκάλα ανέβηκαν στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου που είναι η οικία του ηλικιωμένου και αφού ερεύνησαν τους χώρους έκλεψαν χρυσές λίρες και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ιδιοκτήτης και υπάλληλος κατάφεραν να λύσουν τα χέρια τους από τα καλώδια που ήταν δεμένοι και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: Ο Μπάιντεν σε Ισραήλ και Αμάν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Εορτολόγιο 17 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα